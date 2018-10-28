İşte TFF 3.Lig'de alınan toplu sonuçlar!
TFF 3.Lig karşılaşmaları oynanan maçlarla tamamlandı.28 Ekim 2018 Pazar 14:24
TFF 3.Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle
1. Grup
Hekimoğlu Trabzon-Erzin Belediyespor: 1-0
Batman Petrolspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Silivrispor-Tire 1922: 0-1
Gebzespor-Kozan Belediyespor: 0-0
Ergene Velimeşespor-Artvin Hopaspor: 1-1
Erbaaspor-Nazilli Belediyespor: 0-1
Şile Yıldızspor-Körfezspor: 2-0
2. Grup
Bergama Belediyespor-Elaziz Belediyespor: 0-1
Osmaniyespor-Kemerspor 2003: 4-0
Ofspor-Karşıyaka: 2-0
Yeni Orduspor-Adıyaman 1954: 0-1
Pazarspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-1
Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1
Kızılcabölükspor-Alibeyköyspor: 4-1
Altındağ Belediyespor-Esenler Erokspor: 1-1
Kırşehir Belediyespor-Düzcespor: 1-0
3. Grup
Anagold 24 Erzincanspor-Muğlaspor: 1-0
Payasspor-Ankara Adliyespor: 1-0
Diyarbekirspor-Kocaelispor: 3-0
Bağcılarspor-Bayburt İl Özel İdare: 1-1
Serik Belediyespor-Çorum Belediyespor: 1-0
Halide Edip Adıvarspor-1461 Trabzon: 1-1
Turgutluspor-Fatsa Belediyespor: 2-1
Gölcükspor-Cizrespor: 0-0
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