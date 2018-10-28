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İşte TFF 3.Lig'de alınan toplu sonuçlar!

TFF 3.Lig karşılaşmaları oynanan maçlarla tamamlandı.

28 Ekim 2018 Pazar 14:24
İşte TFF 3.Lig'de alınan toplu sonuçlar!

TFF 3.Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle

1. Grup

Hekimoğlu Trabzon-Erzin Belediyespor: 1-0
Batman Petrolspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Silivrispor-Tire 1922: 0-1
Gebzespor-Kozan Belediyespor: 0-0
Ergene Velimeşespor-Artvin Hopaspor: 1-1
Erbaaspor-Nazilli Belediyespor: 0-1
Şile Yıldızspor-Körfezspor: 2-0

2. Grup

Bergama Belediyespor-Elaziz Belediyespor: 0-1 

Osmaniyespor-Kemerspor 2003: 4-0
Ofspor-Karşıyaka: 2-0
Yeni Orduspor-Adıyaman 1954: 0-1
Pazarspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-1
Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1
Kızılcabölükspor-Alibeyköyspor: 4-1
Altındağ Belediyespor-Esenler Erokspor: 1-1
Kırşehir Belediyespor-Düzcespor: 1-0

3. Grup

Anagold 24 Erzincanspor-Muğlaspor: 1-0 

Payasspor-Ankara Adliyespor: 1-0
Diyarbekirspor-Kocaelispor: 3-0
Bağcılarspor-Bayburt İl Özel İdare: 1-1
Serik Belediyespor-Çorum Belediyespor: 1-0
Halide Edip Adıvarspor-1461 Trabzon: 1-1
Turgutluspor-Fatsa Belediyespor: 2-1
Gölcükspor-Cizrespor: 0-0

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 14:24
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Batman
  4. Bayburt
  5. Van
  6. Trabzon
  7. Ordu
  8. Nevşehir
  9. Muğla
  10. Kocaeli
  11. Kırşehir
  12. Erzincan
  13. Çorum
  14. Artvin
  15. Ankara
  16. Adıyaman
  17. TFF 3.Lig
  18. TFF 3.Lig 1.Grup
  19. TFF 3.Lig 2.Grup
  20. TFF 3.Lig 3.Grup

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