TFF 1. Lig'de 5. hafta cumartesi günü oynanan 4 maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig'de toplu sonuç ve puan durumu!
21 Eylül 2019 Cumartesi 21:03
TFF 1. Lig'de 5. hafta cumartesi günü oynanan 4 maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig'de toplu sonuç ve puan durumu!
TFF 1. Lig'de toplu sonuç
TFF1.Lig'de 5.haftanın kalan maçları
İşte, TFF 1. Lig puan durumu
Haftanın Özeti
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