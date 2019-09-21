İşte, TFF 1. Lig'de toplu sonuç ve puan durumu! TFF 1. Lig'de 5. hafta cumartesi günü oynanan 4 maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig'de toplu sonuç ve puan durumu!

TFF 1. Lig'de 5. hafta cumartesi günü oynanan 4 maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig'de toplu sonuç ve puan durumu! TFF 1. Lig'de toplu sonuç TFF1.Lig'de 5.haftanın kalan maçları İşte, TFF 1. Lig puan durumu

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