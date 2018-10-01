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İşte Terim'in Porto planı!

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Porto ile çarşamba günü yapacakları  maç için oyun planı üzerindeki çalışmalarını devam ettiriyor. 

01 Ekim 2018 Pazartesi 13:53
İşte Terim'in Porto planı!

Galatasaray'da Porto maçı hazırlıklarında sona gelinirken teknik direktör Fatih Terim'in karşılaşma için olanı hazır. Emre Akbaba'nın Erzurumspor maçında sakatlanıp sezonun ilk yarısını kapatması ve Ndiaye'nin sarı kart cezalısı olması, kritik Porto deplasmanında Terim'in orta sahadaki alternatiflerini azaltıyor. Ancak Fatih Terim'in Porto karşısında kontratak oyundaki kozlarının Rodrigues ve Onyekuru olması bekleniyor.

TERİM'İN KOZU RODRİGUES VE ONYEKURU

Tecrübeli hocanın, orta sahada Donk, Fernando, Belhanda üçlüsünü sahaya sürüp, kanatlarda Rodrigues ile Onyekuru'ya şans tanıması bekleniyor. Porto'nun iç saha avantajı nedeniyle oyunu rakip sahaya yıkması beklenirken, özellikle hızlı hücumlarla Rodrigues ve Onyekuru'nun süratinden yararlanmak isteyen Terim, 2 kanat oyuncusuyla birlikte sahaya çıkacak. 

Erzurumspor maçında adalesinde zorlanma oluşan Eren Derdiyok'un ise iyileşmesini bekliyor. Sağlık heyetinin, Eren'in tedavisi için yoğun mesai harcadığı, tecrübeli futbolcunun 11'de sahaya çıkmasının beklendiği kaydedildi. 

Fatih Terim, savunma hattında da değişime gitmeyi planlıyor. Sağ bekte Linnes, sol bekte ise Nagatomo'ya forma vermesi beklenen Terim'in, stoperdeki tercihlerinin Maicon-Serdar ikilisi olacağı öğrenildi.

GALATASARAY'DA PORTO MAÇI HAZIRLIKLARI

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında Portekiz temsilcisi Porto ile çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, idmanın, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen futbolcular ile giymeyenlerin farklı nabız aralıklarındaki aerobik koşusuyla başladığı bildirildi.

İlk grupta yer alan oyuncuların soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladığı, ikinci gruptaki futbolcuların ise dar alanda dayanıklılık çalışması yaptığı kaydedildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, sakatlığı bulunan Selçuk İnan'ın tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha çalışmasına başladığı belirtildi. Eren Derdiyok'un ise tedavisinin ardından koşulara başladığı vurgulandı. Galatasaray, Porto karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 13:53
  1. Erzurum
  2. Galatasaray
  3. Porto
  4. Fatih Terim

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