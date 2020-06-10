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İşte TELE 1'İN basın ahlakı anlayışı! Dükel bunu gözaltına alınmadan önce yaptı

Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in gözaltına alınmadan kısa bir süre önce moderatörü olduğu programda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya attığı iftiralar, Tele 1 ve benzeri yayın kuruluşlarının basın özgürlüğü ve ahlak anlayışını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:45:00 - 2020-06-10 18:02:22

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyessser Yıldız, haklarındaki askeri casusluk iddiasıyla gözaltına alındı.

İsmail Dükel'in gözaltına alınmadan bir süre önce gerçekleştirdiği canlı yayın söz konusu çevrelerin basın ahlakı anlayışlarını gözler önüne serdi.

Koronavirüsle mücadele sürecindeki şeffaflığı ile vatandaşların sevgisini kazanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirli zamanlarda kameralar karşısına geçerek salgınla ilgili güncel gelişmeleri paylaştı. Bakan Koca düzenlediği basın toplantılarında bütün medya mensuplarının soru sormasına imkan verdi.

Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise moderatörlüğünü yaptığı programda muhabirinin anlattığı yalanları izleyici ile paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştı. Geçmişteki basın toplantılarında defalarca soru soran Tele 1 muhabiri, "Yandaş gazetecilerden bize sıra gelmiyor. Sıra geldiği zaman da soru sormamızı engelliyorlar." dedi. Muhabirin anlattıklarından sonra konuşan İsmail Dükel de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şeffaf olmadığını ileri sürerek karalama kampanyasına devam etti. Programda konuşulanlar Tele 1 ve benzeri medya kuruluşlarının ahlak anlayışını gözler önüne serdi.

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