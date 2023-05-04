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Ekonomi İşte tek haneye düşeceği tarih! Yeni enflasyon tahmini açıklandı
Ekonomi

İşte tek haneye düşeceği tarih! Yeni enflasyon tahmini açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-05-04 11:13:00 -
İşte tek haneye düşeceği tarih! Yeni enflasyon tahmini açıklandı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahminine dair açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı.

Kavcıooğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Küresel çekirdek enflasyondaki düşüş daha yavaş gerçekleşiyor. Son dönemde bankacılık sektörü kaynaklı sıkıntılar gelişmiş ülkelerde finansal risklerin artmasına yol açtı.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı likidite destekleri nedeniyle bilanço büyüklüklerindeki düşüş eğilimi sekteye uğradı.

Türk bankacılık sektörü güvenli ve sağlam görünümünü sürdürüyor.
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Ülkemiz yüksek büyümesini verimlilik artışıyla bir arada ilerletmeyi başarmıştır. Ülkemiz sanayi üretiminde gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üç katına yakın artış kaydetmiştir.

Satın alma gücü paritesiyle bakıldığında Türkiye ekonomisi kişi başına düşen milli gelirde gelişmiş ülke seviyelerine güçlü şekilde yakınsamaktadır.

Afet bölgesindeki tüketim harcamalarına ilişkin öncü göstergeler, deprem sonrasında düşüş göstermiş olsa da yakın zamanda deprem öncesi seviyelerini aşmıştır. Bu durum deprem genelinde oldukça güçlü bir toparlanma eğilimine işaret etmektedir. Toplam ihracat deprem öncesi seviyesine ulaştı.

2023 yılının geri kalanı cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacaktır. Yüksek teknoloji, enerji, yer altı zenginlikleri ve turizmin kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarımızın geri dönüşüyle birlikte, 2030 yılına kadarki süreçte cari dengeye birikimli olarak yaklaşık 289 milyar dolarlık katkı sağlanacağı tahmin edilmektedir.

Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz, fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Son dönemde çekirdek göstergeler Ekim 2021’den bu yana kaydedilen en düşük seviyelere gerilemiştir.

TL ticari kredi faizleri 2022 yılı Temmuz ayından itibaren politika faizimizle uyumlu olarak 18 puan civarında azalmıştır. 10 yıl vadeli TL menkul kıymet faizleri de 2022 yılı Mart ayından bu yana gerileyerek 15 puana yakın düşüş göstermiştir.

Kararlılıkla yürüttüğümüz hedefli kredi politikamızın etkinliği sayesinde 2021 yılının ilk çeyreğinde TL firma kredisi kullandırımlarının yüzde 40’ının altında olan KOBİ payı, 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 43’e, 2023’te ise yüzde 62’ye yükselmiştir.

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3 olarak korundu. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,8.

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