İşte taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası! Kaynananız bile "Nasıl yaptın" diye soracak

Evde yoğurt mayalamak son yıllarda artan bir trend. Sağlık açısından sayısız faydası olan ev yoğurdunun kıvamını tutturmak ise çok da kolay değil. Yoğurdun sertleşmesi, sulanmaması, ekşimemesi için dikkatli olmak şart. Aynı zamanda yoğurdun sulanmaması ve taş gibi sertleşmesi için yapılabilecek bir kaç tüyo da var. Öncelikle yoğurdun sulanmaması için ilk yapmanız gereken yoğurt mayalayacağınız sütün ideal sıcaklıkta olması gerekir.

Sütün sıcaklığını mutlaka kontrol edin

Gerekenden daha sıcak olan süt mayalanma aşamasında daha çok bularlaşmaya maruz kalacağından yoğurt sulu olacaktır. Yoğurt mayalarken ideal süt ısının 40 derece olması gerekir.

Aynı zamanda yoğurdun sulanmasını önleyen bir diğer detay da yoğurdun mayası süte katılırken yarım çay kaşığı tuzu mayaya ekleyip öyle süte karıştırın. Az miktarda da olsa tuz yoğurdun sertleşmesine yardımcı olacaktır.

Yoğurdun sertleşmesini sağlayan sulanmasını önleyen en önemli detay ise mayalama yapılacak kabın ağzının bir bez yada kağıt havlu ile kapalı olmasıdır. Mayayı süte ekledikten sonra kapak kapatmadan önce mutlaka bir bezi kapağın altına yerleştirin. Tıpkı pilavı demlemeye bırakırken yaptığımız gibi. Bu mayalama sırasında sütten buharlaşacak olan suyun emilmesini sağlayacaktır. Son olarak yapmanız gereken ise mayalanan yoğurdu buzdolabına alırken kapağını açık bırakmanız. Yaklaşık 1 saat kapağı açık şekilde buzdolabına koyduğunuz yoğurdun ağzını yeniden bir bez ve kapakla kapatarak saklayın.

Yoğurt suyunun faydaları saymakla bitmiyor

Her ne kadar yoğurdun taş gibi sert olmasını ve sulanmamasını istesek de yoğurdun dibinde oluşan yoğurt suyu çok faydalı içeriklere sahiptir.

Yoğurt suyunun içinde bulunan bakteriler anti kanserojen özelliğe sahiptir. Kanser hastalıkları dahil olmak üzere vücutta gelişen zararlı organizmaların gelişimini durduran probiyotikler içerir. Bilindiği üzere yoğurtta bulunan kalsiyum ve potasyum aynı zamanda yoğurt suyunda da bulunur. Bu nedenle yoğurt suyu da kemik ve dişlerin güçlenmesinde olumlu etkiye sahiptir. Ayrıca yoğurt suyunun içerisinde B12, D, B2, B6 ve A vitaminleri de bulunur. İçerisindeki yararlı bakteriler, toksin maddelerin zararsız hale getirilmesinde görev alır.

Troidin bir numaralı düşmanı; yoğurt suyu

Yoğurt suyu aynı zamanda troide karşı savaşır. Tiroidin kilo artışı, hareketsizlik ve halsizlik gibi yan etkilerine karşı kullanılabilir. Troid hastalığı sonucu alınan kilo artışlarında kullanılabilir. Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakmayı sağlar.

Yoğurt suyu böbrek taşı hastalıklarında kullanılabilir. İçerisindeki vitamin ve mineraller böbrek içerisindeki taş ve kumu eritmeye yardımcı olur. Eğer ufak çaplı böbrek taşı ya da kumu sorununa sahipseniz bunları ufak parçalara ayırarak idrar yolu ile vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Yoğurt suyunun cilt için faydalı olduğu bilinmektedir. İçerisinde bol miktarda vitamin ve mineral bulunması sebebiyle cilt sorunları, lekelere ve sivilcelere karşı doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Çoğunlukla B12 vitamini eksikliği küçük çocuklarda geç büyüme rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu durumlarda çocuğun sağlıklı gelişimi için içeriğinde çok miktarda B12 vitamini bulunan yoğurt suyunu tüketebilirsiniz.

Yoğurt suyu az kalorili fakat mideyi uzun süre tok tutan bir besindir. Dolayısı ile zayıflamak isteyenler yoğurt suyunu kullanabilirler. Fakat her besinde olduğu gibi yoğurt suyu tüketirken aşırıya kaçmamak önemlidir.