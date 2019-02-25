İşte Tamer Tuna'nın yeni adresi! Anlaşma sağlandı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kemal Özdeş'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tamer Tuna'yı getirdiği belirtildi.25 Şubat 2019 Pazartesi 02:46
Kemal Özdeş’le yollarını ayıran Göztepe, eski çalıştırıcısı Tamer Tuna ile prensipte anlaşmaya vardı.
Bugün yapılan görüşmelerde başkan Mehmet Sepil’in genç teknik adamla mutabakata vardığı ve ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların yarın atılacağı kaydedildi. Geçen sezon 14 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Göz-Göz’de çalışan Tamer Tuna, lig biter bitmez sarı kırmızılarla vedalaşıp Sivasspor’a imza atmıştı.
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