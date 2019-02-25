0553 313 94 23

İşte Tamer Tuna'nın yeni adresi! Anlaşma sağlandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kemal Özdeş'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tamer Tuna'yı getirdiği belirtildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 02:46
İşte Tamer Tuna'nın yeni adresi! Anlaşma sağlandı

Kemal Özdeş’le yollarını ayıran Göztepe, eski çalıştırıcısı Tamer Tuna ile prensipte anlaşmaya vardı.

Bugün yapılan görüşmelerde başkan Mehmet Sepil’in genç teknik adamla mutabakata vardığı ve ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların yarın atılacağı kaydedildi. Geçen sezon 14 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Göz-Göz’de çalışan Tamer Tuna, lig biter bitmez sarı kırmızılarla vedalaşıp Sivasspor’a imza atmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 02:46
  1. Sivas
  2. Tamer Tuna
  3. Göztepe
  4. Süper Lig
  5. Teknik Direktör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Juventus 3 puanı tek golle aldı! Bologna...
    1. Juventus 3 puanı tek golle aldı!..
    2. Bursa ile Moskova arasında önemli..
    3. Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda..
    4. Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi
    5. İşte Tamer Tuna'nın yeni adresi!..
    6. Ahmet Çakar: İçinde Galatasaray..
    7. Eski hakem Erman Toroğlu: Galatasaray..
    8. Ataşehir’de riskli İmar İskan blokları..
    9. Mısır ve Tunus cumhurbaşkanları..
    10. BM Venezuela sınırındaki şiddet..
    11. Adana’da çıkan yangında anne ve bebeği..
    12. Başkentte silahlı market soygunu
    13. Serdar Ali Çelikler derbi tahminini..
    14. Erdoğan Öngeç ailesine misafir oldu
    15. Kahramanmaraş’ta alacak verecek..
    16. İki grup arasında taşlı sopalı kavga!
    17. Avrupa ülkesinde uçak kazası! Ölüler var
    18. Sokakta kalan evsizlere sıcak yuva
    19. Sudan TMV Okulları’nda mezuniyet..
    20. Yıldırım, Ümraniye’yi İstanbul’un..
    21. Çok acı kaza: 3 yaşında anne ve..
    22. Suudiler Slaven Bilic'in biletini kesti
    23. "Biz insanlığa ihanet eden bir millet..
    24. Çarpıcı bilgi: İsrail'den Hacı..
    25. Kapatılan FETÖ yurdunda yangın!
    26. ABD'nin yalanı deşifre oldu!..
    27. İİT'den Mescid-i Aksa'nın sembol..
    28. Adana'da yangın
    29. Dev finalde görülmemiş olay!
    30. Husilerden semt pazarına saldırı: 12..
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    CHP'li Ağbaba'dan beddua: AK Parti'ye oy verirseniz eliniz kırılsın
    CHP'li Ağbaba'dan beddua: AK Parti'ye oy verirseniz eliniz kırılsın
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    Tamamı Türkiye'de üretilen yerli ve milli Marin Motorumuz, fuarda görücüye çıktı
    Tamamı Türkiye'de üretilen yerli ve milli Marin Motorumuz, fuarda görücüye çıktı
    CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı
    CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Kızılay Genel Başkanı Kınık: Yemen'de çocuklar açlıktan ölürken biz ekmek israfı ediyoruz
    Kızılay Genel Başkanı Kınık: Yemen'de çocuklar açlıktan ölürken biz ekmek israfı ediyoruz
    Bakan Yardımcısından kritik FETÖ açıklaması! "100'ün üzerinde terörist ülkemize getirildi"
    Bakan Yardımcısından kritik FETÖ açıklaması! "100'ün üzerinde terörist ülkemize getirildi"