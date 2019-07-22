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İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!

İşte Suudi Arabistan’ın gerçekleştirdiği İslamî reformun geldiği son noktaya ilişkin görüntüler.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:55
İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

ABD'nin baskısıyla İslam’da reforma giderek 'ılımlı İslam' projesinin aktörlüğüne soyunan Suudi Arabistan'da İslam'a aykırı ortaya konulan rezilliklere hergün bir yenisi ekleniyor.Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yönetimindeki Suudi Arabistan'da bu kez konser rezilliği yaşandı. Sözde festival adı altında Mekke'ye 70 kilometre mesafede Cidde'de düzenlenen etkinlikte verilen konser rezilliği, kutsal mekanların izzetini ayaklar altına aldı.

Suudi Arabistan’ın olaylı veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın İslâmî reform anlayışıyla inşa ettirdiği alanda gerçekleştirilen festival, sosyal medyada gündeme oturdu. Konu hakkında paylaşım yapan Selami Haktan isimli twitter kullanıcısı, “Görüntüler Muhammed bin Selman’ın Mekke’ye 70 km uzaklıkta inşaa ettirdiği alanda kutlanan festivale ait. Tweeti atan Suudi Kraliyet ailesinin Washington’daki paralı uşağı Arabiya vakfının başkanı. Sevinçten haberi nasıl vereceğini bilememiş!” ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları, videoya ilişkin binlerce tweet atarak tepkilerini dile getirdiler. 

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:55
  1. Suudi Arabistan
  2. ABD
  3. 'ılımlı İslam' projesi
  4. Muhammed bin Selman

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