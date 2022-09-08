İşte Suriyeliler bu hayvanlardan kaçıyor! Beşar Esed'in amcası,30 bin sivilin katili 'Hama Kasabı' Rıfat Esed'e 4 yıl hapis cezası

Fransa merkezli insan hakları avukatlarından oluşan Sherpa Derneği, Rıfat Esed'in mal varlıklarına el koyma işlemlerinin kesinleştiğini söyledi.

Amca Esed aleyhine dava açılmasını öncülük eden Sherpa Derneği, duruşmalar başlamadan önce yaptığı açıklamada, amca Esed'in Fransa’da 100 milyon euroyu aşan servetinin şaibeli olduğu görüşünü dile getirmişti.

Rıfat Esed, 36 yıllık sürgün hayatından sonra bu ülkede cezaevine girmemek için geçen yıl Şam’a geri dönmüştü. Beşar Esed'in, daha önce aralarının kötü olduğu amcası Rıfat Esed'in Suriye'ye dönüşüne onay verdiği bildirilmişti.

Paris İstinaf Mahkemesi, Paris Ceza Mahkemesinin Rıfat Esed'a 1996-2016 döneminde kamuya ait fonları kötüye kullandığı ve kara para akladığı gerekçesiyle verdiği 4 yıl hapis cezasını teyit etmesinin ardından, dava son bir seçenek olarak savunma avukatları tarafından Yargıtay’a taşındı.

Fransa'daki mal varlığına el konuldu

İstinaf Mahkemesi Esed'in, Fransa'daki mal varlıklarına da el koyma kararı almıştı. Dava ile ilk kararı veren Paris Ceza Mahkemesi, 17 Haziran 2020'de, Rıfat Esed’ın, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmaktan da suçlu bulmuştu.

Avrupa’da çok sayıda lüks emlak sahibi

Paris Savcılığı, 2016'da Rıfat Esed hakkında "kamuya ait fonları kötüye kullanma“ ve ”kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açmıştı. Rıfat Esed'ın Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks varlığın sahibi olduğu biliniyor.

Ancak amca Esed, Suudi Arabistan Krallığı'ndan elde ettiği gelirlerle bir varlığa sahip olduğunu savunuyor.

Hama Katliamı’nın kilit ismi

Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed hükümeti döneminde 1982'deki Hama Katliamı'nın kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, Hama il merkezinde 2-28 Şubat 1982'de gerçekleşen katliamda en az 30 bin sivil can verirken alıkonulan en az 17 bin kişiden haber alınamadı.

Katliamdan, rejimin ikinci ismi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Rıfat Esed de sorumlu tutuluyor. Hama Katliamı'ndan 2 yıl sonra Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed'i devirmeye çalışmış ve Suriye'den sürülmüştü.

85 yaşındaki Esed'in, Suriye’ye geri dönmeden önce Paris dışında dönem dönem Londra ve İspanya'nın Marbella kentlerinde yaşadığı belirlenmişti.

Kaynak: Euronews, Mepa News