İşte Süper Lig'in 18. haftasında maçları yönetecek hakemler
Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında verdiği kararlarla gündem olan Zorbay Küçük bu hafta görev alamadı.
Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında verdiği kararlarla gündem olan Zorbay Küçük bu hafta görev alamadı.
Antalyaspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
Medipol Başakşehir-Giresunspor: Alper Ulusoy
Altay-Trabzonspor: Ali Şansalan
Adana Demirspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
Hatayspor-Konyaspor: Halil Umut Meler
Sivasspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
Gaziantep FK-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Erkan Özdamar
Yeni Malatyaspor-Kayserispor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk