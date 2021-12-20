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Spor İşte Süper Lig'in 18. haftasında maçları yönetecek hakemler
Spor

İşte Süper Lig'in 18. haftasında maçları yönetecek hakemler

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında verdiği kararlarla gündem olan Zorbay Küçük bu hafta görev alamadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 14:26:00 -
İşte Süper Lig'in 18. haftasında maçları yönetecek hakemler

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında verdiği kararlarla gündem olan Zorbay Küçük bu hafta görev alamadı.

Antalyaspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

Medipol Başakşehir-Giresunspor: Alper Ulusoy

Altay-Trabzonspor: Ali Şansalan

Adana Demirspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

Hatayspor-Konyaspor: Halil Umut Meler

Sivasspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

Gaziantep FK-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Erkan Özdamar

Yeni Malatyaspor-Kayserispor: Hüseyin Göçek

Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk

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