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Spor İşte Süper Lig'de son durum: Puan cetveli...
Spor

İşte Süper Lig'de son durum: Puan cetveli...

Yeniakit Publisher
2023-08-27 14:20:00 -
İşte Süper Lig'de son durum: Puan cetveli...

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un haftayı maç yapmadan geçtiği Süper Lig'de 3. haftalar itibariyle işte güncel puan durumu...

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un haftayı maç yapmadan geçtiği Süper Lig'de 3. haftalar itibariyle işte güncel puan durumu...

 

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