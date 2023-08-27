İşte Süper Lig'de son durum: Puan cetveli...
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un haftayı maç yapmadan geçtiği Süper Lig'de 3. haftalar itibariyle işte güncel puan durumu...
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un haftayı maç yapmadan geçtiği Süper Lig'de 3. haftalar itibariyle işte güncel puan durumu...
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