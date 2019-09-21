İşte, Süper Lig'de günün sonuçları ve puan durumu! Süper Lig'de 5. hafta cumartesi günü oynanan maçlarla devam etti. İşte, cumartesi günü oynanan maçlar ve alınan sonuçlarla oluşan puan durumu...

Süper Lig'de 5. hafta cumartesi günü oynanan maçlarla devam etti. İşte, cumartesi günü oynanan maçlar ve alınan sonuçlarla oluşan puan durumu... İşte, Süper Lig'de toplu sonuçlar! Süper Lig'in 5. haftasında kalan maçlar Süper Lig puan durumu

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.