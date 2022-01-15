İşte sorular ve cevaplar! Soylu kovalıyor Ekrem kaçıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun göreve gelmesiyle birlikte yurt içi terör faaliyetleri tarihin en düşük seviyesine ulaştı. Teröristlerin tepesine binen Bakan Soylu, CHP’lilerin kucak açmaya çalıştığı teröristleri de ifşaladı. Son olarak Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yuvalanan teröristlerin sayılarını açıkladı.

Açıklanan somut verilere karşın CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakan Soylu’ya cevap vermek yerine, “İşini yapsın, kıskançlık etmesin, trollüğü bıraksın” gibi anlamsız ifadeler kullandı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Soylu’ya düzgün cevap veremeyen ve köşeye sıkışan İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı şu şekilde:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklıyor:

“İBB’de PKK yandaşları işe alınmış”

Kimseyi işten atmayacakları sözü veren Ekrem İmamoğlu cevap veriyor:

“Trol gibi davranmasın...”

Süleyman Soylu hatırlatıyor:

“557 personel hakkında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla İBB hakkında özel teftiş başladı.”

Şeffaf yönetim sergileyeceğini iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu cevap veriyor:

“Sayın Bakan, bakanlık yapsın. İçişleri Bakanlığı’nı yapsın!”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyarıyor:

“İBB, bazı gazetecilere her ay 15 ile 30 bin lira arasında değişen miktarlarda maaş veriyor.”

İsraf ve kayırmacılık yapmayacağı sözü veren Ekrem İmamoğlu cevaplıyor:

“İçişleri Bakanı’nın tavrı bu olmamalı. Devletimiz adına, milletimiz adına büyük bir ayıbı sergiliyor.”

İçişleri Bakanı direkt suçluyor:

“PKK’nın yan organı DİAYDER’liler işe alınmış.”

Ekrem İmamoğlu cevap veriyor:

“Boş işlerle uğraşma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni, Başkanı’nı, o kıskançlığını bir kenara koy, görevini yap.”

İçişleri Bakanı ikaz ediyor:

“CHP’li belediye başkanının önceki yönetime yönelik, yolsuzluk adı altında yaptıkları suçlamalarda, somut hiçbir şey yok.. Belediye ile bakanlık, taşınmaz takası yapmışlar. Bunu kamu zararı diye tanımlayıp, devr-i sabık oluşturmaya çalışıyorlar. Oysa veren belediye. Alan bakanlık. Ama bakanlık da bir başka taşınmazı belediyeye vermiş. Burda nasıl kamu zararı olabilir ki?”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cevaplıyor:

“Bizim soruşturma açtığımız 35 dosyanın tamamına el koyarak süreci devralmışlardır. Bu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde yok. İlk defa ‘Sen soruşturamazsın, ben soruşturacağım.’ Niçin?”

Bakan’ın “Bakanlık ile belediyenin arsa takasında, kamu zararı nasıl olur” sorusuna cevap var mı?

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