  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne onda utanma var ne de konuşturanda! Yasakçı Eminağaoğlu motoru yaktı

The Economist'in son kapağı ortalığı karıştırdı! Bakın bu sefer başımıza ne gelecek diyorlar

De get işine bacım! Yasemin Özilhan bizimle eğleniy

90’lar daha iyiydi diyen hokkabazları görelim! İşte korkudan namazı gizlice kılan Cumhurbaşkanı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten son altın bombası: Altını olan hemen bunu yapsın

CHP 2016’dan beri uçuyor: Havalimanı için her yıl bir yalan

Rusya'nın tüm planları çöktü! Türkiye'ye acil olarak çağrı yaptılar: Bu karardan dönün

Şeyini şey ettiğimin şeyi ne oldu? Kendisine nanik yapılan Bülent abi şimdi bize nanik yapıyor

İpin ucu iyice koptu! CHP’den skandal LGBT hamlesi!

Rusya ve Türkiye anlaştı! İki ülke arasında sürpriz adım
Ekonomi İşte son yılın istatistikleri! Devlet katkısı genç istihdama yaradı
Ekonomi

İşte son yılın istatistikleri! Devlet katkısı genç istihdama yaradı

Pandemi sonrası en çok tartışılan konulardan biri işsizlik rakamları olurken, 2011 yılından itibaren uygulanan 6111 sayılı kanun kapsamındaki istihdam teşviklerinin gençlerin istihdama katılmasını desteklediğini belirten Artı365 Yönetim Kurulu Başkanı Berat Süphandağ, son on yıllık süreci izlediğimizde bunun olumlu etkilerinin hissedildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 16:49:00 -
İşte son yılın istatistikleri! Devlet katkısı genç istihdama yaradı

YENİ AKİT/ANKARA

Pandemi sonrası en çok tartışılan konulardan biri işsizlik rakamları oldu. 2011 yılından itibaren uygulanan 6111 sayılı kanun kapsamındaki istihdam teşviklerinin gençlerin istihdama katılmasını desteklediğini belirten Artı365 Yönetim Kurulu Başkanı Berat Süphandağ, son on yıllık süreci izlediğimizde bunun olumlu etkilerinin hissedildiğini belirtti.

Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,3 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğunu belirten Süphandağ, işgücü ve ekonomik kalkınma açısından önemli olan bu durumu doğru adımlarla yönetmemiz gerektiğini vurguladı. Bu noktada da en acil sorunun “genç işsizliğini önlemek ve iş hayatına atılan yeni jenerasyonla tecrübe ve nitelikli bilgi paylaşımı” olduğunu vurguladı.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı %24,7 oldu

TÜİK’in 2021 verilerine göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2020 yılında %39,1 iken 2021 yılında %41,7 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2020 yılında %50,1 iken 2021 yılında %53,1, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında %27,5 iken 2021 yılında %29,7 oldu. Gençlerde işsizlik oranı, 2020 yılında %25,3 iken 2021 yılında %22,6 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2020 yılında %22,6 iken 2021 yılında %19,4, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında %30,3 iken 2021 yılında %28,7 oldu.
Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020 yılında %28,3 iken 2021 yılında %24,7 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2020 yılında %21,2 iken 2021 yılında %17,5, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında %35,7 iken 2021 yılında %32,4 oldu.

İstihdamdaki gençlerin %51,0'i hizmet sektöründe yer aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay