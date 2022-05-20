İşte son yılın istatistikleri! Devlet katkısı genç istihdama yaradı

YENİ AKİT/ANKARA

Pandemi sonrası en çok tartışılan konulardan biri işsizlik rakamları oldu. 2011 yılından itibaren uygulanan 6111 sayılı kanun kapsamındaki istihdam teşviklerinin gençlerin istihdama katılmasını desteklediğini belirten Artı365 Yönetim Kurulu Başkanı Berat Süphandağ, son on yıllık süreci izlediğimizde bunun olumlu etkilerinin hissedildiğini belirtti.

Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,3 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğunu belirten Süphandağ, işgücü ve ekonomik kalkınma açısından önemli olan bu durumu doğru adımlarla yönetmemiz gerektiğini vurguladı. Bu noktada da en acil sorunun “genç işsizliğini önlemek ve iş hayatına atılan yeni jenerasyonla tecrübe ve nitelikli bilgi paylaşımı” olduğunu vurguladı.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı %24,7 oldu

TÜİK’in 2021 verilerine göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2020 yılında %39,1 iken 2021 yılında %41,7 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2020 yılında %50,1 iken 2021 yılında %53,1, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında %27,5 iken 2021 yılında %29,7 oldu. Gençlerde işsizlik oranı, 2020 yılında %25,3 iken 2021 yılında %22,6 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2020 yılında %22,6 iken 2021 yılında %19,4, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında %30,3 iken 2021 yılında %28,7 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020 yılında %28,3 iken 2021 yılında %24,7 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2020 yılında %21,2 iken 2021 yılında %17,5, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında %35,7 iken 2021 yılında %32,4 oldu.

İstihdamdaki gençlerin %51,0'i hizmet sektöründe yer aldı