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Ekonomi İşte son tarife! Fındıkta yeni fiyatlar açıklandı
Ekonomi

İşte son tarife! Fındıkta yeni fiyatlar açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 12:06:00 -
İşte son tarife! Fındıkta yeni fiyatlar açıklandı

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi. Buna göre Levant kalite fındık kilogram başına 130 lira, Giresun kalitenin kilogram başına fiyatı ise 132 lira olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Levant kalite için 130TL/Kg, Giresun kalite için 132TL/Kg olarak belirlenmiştir" denildi.

Bunun yanı sıra üreticiler, 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile e-devlet üzerinden randevu alabilecek. Kabuklu fındık alımları ise 19 Ağustos'ta başlarken, alımlar randevulu sistem ile gerçekleştirilecek.

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Yorumlar

HTURK

Hristiyan Italyan Ferrero açıklanan bu fiyatla Allaha şükür edip hükumete müteşekkir olmuştur.
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