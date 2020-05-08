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İşte son tablo! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 19:37:00 - 2020-05-08 19:47:26
İşte son tablo! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1848 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 135 bin 569, can kaybı 3 bin 689 oldu.

Son 24 saatte 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 86 bin 396 oldu.

Dünkü tablo şu şekildeydi:

 

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