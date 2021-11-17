İşte sol medyanın çirkin yüzü: İlahi ve ezan okunurken öyle rap çalınca böyle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ mesajına rağmen kendi yandaş ‘sol medya’da dini değerler sürekli aşağılanmaya devam ediliyor.

Sol medya sürekli dini değerleri hedef alıyor

MEB’in öğrencilere dağıttığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında yer alan “kabir, berzah, dünya ve ahiret” kelimelerinden rahatsız olan Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi “Lise ders kitabında kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim” şeklinde skandal ifadelerle manşetlerine taşımışlardı.

Tetikçi Sözcü gazetesi, ilahi müziğinden rahatsız olup okulu hedef göstermişti

Şanlıurfa’da, bir ortaokulun zil sesinin ilahi müziğiyle değiştirilmesinden rahatsız olan CHP yandaşı Sözcü, “Öğrenciler teneffüse ilahiyle çıkıyor” manşetiyle okulu hedefe koymuştu.

İlahi ve ezandan rahatsız oluyorlar ama rap söylenmesini destekliyorlar

Laik ve marjinal tetikçi solun temsilcisi karanlık Oda TV de bugün “Öğrenciler okul bahçesini bu şarkıyla inletti” manşetiyle bir habere yer verdi.Oda TV, Rapçi Sefo’ya ait olan “Bilmem mi” şarkısıyla okul bahçesinde eğlenen öğrencilerin görüntüsünü ballandıra ballandıra anlattı.

CHP’li Küçükçekmece Belediyesi tarafından paylaşılan videonun ballandırılarak anlatılması “reklam” kokusunu akla getirdi. Karanlık Oda TV, Cumhuriyet ve Sözcü’nün benzer haberlere çok sıkça yer vermesi, sol medyanın çirkin yüzünü ortaya koyuyor.