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Spor

İşte Slaven Bilic'in Beşiktaş'tan istediği yıldız!

West Bromwich Albion’un teknik patronu Slaven Bilic, Beşiktaş'ın yıldızı Domagaj Vida'yı istedi.

2020-04-24 16:02:00 -
İşte Slaven Bilic'in Beşiktaş'tan istediği yıldız!

West Bromwich Albion’un gündeminde olduğu iddia edilen Domagoj Vida için kulübün teknik direktörü Slaven Bilic’ten açıklama geldi. Expressandstar.com’a açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, vatandaşıyla ilgili sorulan soruya üstü kapalı cevap verdi.

Bilic, “Tabii ki bazı oyuncuları izliyoruz. İnsanlar menajerleri arıyor. Scout ekibi çalışıyor. Ancak, şu anda transfer için zamanımız var. Kafanızdan yeni fikirler bulabilirsiniz sorun değil” şeklinde konuştu. Hırvat çalıştırıcının bu açıklaması İngiliz basınında transfer görüşmeleri yapılıyor şeklinde yorumlandı. Expressandstar.com, haberde sadece Bilic’in açıklamalarına yer vermedi ve Domagoj Vida ile ilgili transfer bilgisi de paylaştı. Ada basını haberinde, 30 yaşındaki stoperin 2018 Dünya Kupası’nda final oynadığına değinildi ve West Bromwich’in 8 milyon 500 bin sterlinlik bir teklifle SiyahBeyazlı kulübün kapısını çalacağını iddia etti.

Akşam

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