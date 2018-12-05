İşte şizofreni belirtileri

Toplumda ortalama yüz kişiden birinde görülür. 40 yaşından sonra ise nadiren rastlanmaktadır. Şizofreni kelimesi zihin bölünmesi ya da kişilik yarılması anlamında kullanılmamaktadır.

Şizofrenide kalıtımın rolü vardır. Babada ya da anne de şizofreni varsa çocukta olma oranı %10-12'dir. Evde kötü muameleye uğramak tek başına şizofreni sebebi değildir. Çok okumaktan ya da çok çalışmaktan da olmaz.

"Kara sevdaya düştü de hastalandı" derler. Çok sevmek, eza cefa çekmek şizofreninin sebebi değildir, ama ortaya çıkmasında diğer sebeplerle birlikte rol oynayabilirler.



Şizofrenin aklı başındadır.

Şizofrenisi olan bir insanın giyim kuşama özen, kendisine bakım azalabilir ve alışagelmişin dışında giyim görülebilir. Bazılarında yüz ifadesi donuklaşır. Mimikler ve jestlerde azalma, çevrede olup bitenlere karşı ilgisizlik görülebilir. Şizofreni için yüzde yüz tipik olan bir belirti yoktur.

Yalnız yaşamaya, toplumsal hayattan elini eteğini çekmeye doğru bir eğilim ortaya çıkabileceği gibi tam tersine yakınlarına bağımlılık da artma da görülebilir.

Yerinden hiç hareket etmeme, devamlı bir noktaya bakarak hiç konuşmama ya da işbirliği kurma taleplerini sürekli olarak karşılıksız bırakma görülebilir.

Özellikle rahatsızlığın alevlendiği dönemlerde banyo yapmak, tıraş olmak, makyaj yapmak gibi günlük alışkanlıklarda değişme gözlenebilir.

Bazıları başkalarından zarar görecekleri endişesi içinde takip edildiklerini, öldürüleceklerini, insanların kötü maksatlarla kendileriyle uğraştıklarını düşünebilirler. Bu nedenle dışarı çıkmaktan korkabilir eve kapanabilirler, zehirleneceklerini düşünerek yemek yemeği, ilaç içmeyi reddebilirler.

Bir kısmı kendileriyle ilgili yayın yapıldığı düşüncesiyle televizyondan, gazetelerden rahatsız olabilirler ya da düşüncelerinin çalındığını, okunduğunu iddia edebilir. Kimileri ise kendi bedenleri ile dış dünya arasındaki sınırın silindiğini, bedensiz olduklarını, varolmadıklarını ya da ellerinin, yüzlerinin ve vücutlarının diğer bölümlerinin değiştiğini ve onların kendilerine ait olmadığını düşünebilirler. Bazı olağanüstü yetenekleri olduğunu söyleyebilirler.

Emreden, hakaret eden, hareketlerini yorumlayarak yönlendiren hayali sesler duyduklarını ya da kendi düşüncelerinin dışarıdakiler tarafından duyulduğunu iddia edebilirler. Bu seslere cevap vererek karşılarında biri varmışçasına kendi kendileriyle konuşabilirler, uyanıkken gözlerinin önüne çeşitli görüntüler geldiğini ifade edebilirler.

Bu belirtiler şizofrenide her zaman olmaz. Alevlenme dönemlerinde görülür. Belirtilerin bir iki tanesi var diye bir insana şizofren denmez.