İşte Siyonist işgalcilere dehşeti yaşatacak o tugay! Paylaşımı bile korkuttu
Hamas'tan sonra Gazze Şeridi'ndeki en büyük silahlı oluşum ve Filistin İslami Cihat Örgütü'nün askerî kanadı olan Kudüs Tugayları, Batı Şeria şehri ve kamplarındaki operasyonlarını anlatan bir bildiri yayınladı. Kudüs Tugayları, işgalci İsrail askerlerini yeni bir direniş çalışması aşamasıyla tehdit etti.
Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Kudüs Tugayları, işgalci İsrail'e karşı operasyonlarının tamamını duyuran bir bildiri yayınladı.
Açıklamada, "İşgal güçleriyle birkaç gün süren şiddetli çatışmalar ve şiddetli çatışmaların ardından, düşmanın Batı Şeria'daki birçok şehre yönelik başlattığı vahşi saldırıda, Kamp Terörü adını verdiğimiz yeni bir çatışma turu başlatıldı. Halkımızın işgalciye karşı yürüttüğü Mescid-i Aksa Tufanı kapsamında, son dönemdeki en önemli gelişmeleri halkımıza aktarıyoruz.”
Açıklamada, Tubas Taburu'nun düşman askerleri ve araçlarını hedef alan 5 patlayıcı madde patlatması gerçekleştirdiği belirtildi.