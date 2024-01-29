İşte sivil Yahudiler: İsrail halkının yüzde 90’ı katliamı destekliyor!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldürüldü, Tel Aviv Üniversitesi tarafından yapılan ankete göre, İsraillilerin yaklaşık yüzde 90'ı bu katliamı haklı buldu.

İsrail'de Tel Aviv Üniversitesi, 605 İsrailli ile 8-15 Ocak tarihleri arasında İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına ilişkin anket yaptı.

Ankete katılan İsraillilerin yaklaşık yüzde 90’ı İsrail ordusunun Gazze'deki Filistinlileri "tamamen ya da kısmen haklı gerekçelerle" öldürdüğünü ve yaraladığını savundu.

İsraillilerin yaklaşık yüzde 53’ü abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin kurulmasını desteklediğini söyledi.

KONTROL İSRAİL'İN ELİNDE OLMALI

Ankete katılanların yüzde 58.5’i Gazze Şeridi’nin kontrolünün İsrail’in elinde olması gerektiğini, yüzde 27.1'i kontrolü uluslararası bir gücün, yüzde 5.8’i ise Filistin Yönetiminin sağlaması gerektiğini savundu.

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İsraillilerin yüzde 27’si Bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasını desteklediklerini, yüzde 66’sı ise bu fikre karşı olduklarını belirtti.

Ankete katılan İsraillilerin yarısından biraz fazlası İsrail ordusunun saldırılarında “uygun güç” kullandığını savunurken, yüzde 43.4’ü ise ordunun "çok az güç" kullandığını öne sürdü.

BİNLERCE ÇOCUK VE KADIN ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldürüldü, 65 bin 87 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.