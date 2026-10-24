İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Vincenzo Montella'nın yerine A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Sergen Yalçın, yeni görevindeki ilk adımlarını attı. Ay-yıldızlı ekiple 4 yıllık anlaşma sağlayan deneyimli teknik direktör, ekibiyle birlikte Riva'da çalışmalara başlayarak milli takımın önümüzdeki dönemine ilişkin planlarını şekillendirmeye başladı.

Sergen Yalçın'ın göreve geldikten sonraki ilk programı da belli oldu. Deneyimli çalıştırıcı, pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisini tribünden izleyecek. Yalçın, dev karşılaşmada milli takım havuzundaki futbolcuların performanslarını yakından takip etme fırsatı bulacak.

ARDA GÜLER VE HAKAN ÇALHANOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Derbinin ardından yurt dışına çıkacak olan Sergen Yalçın, milli takımın iki önemli ismiyle bir araya gelecek. İlk olarak İspanya'nın başkenti Madrid'e giderek Arda Güler ile görüşecek olan Yalçın, daha sonra İtalya'nın Milano kentine geçerek Hakan Çalhanoğlu ile buluşacak. Deneyimli teknik adamın bu görüşmelerde milli takımın yeni dönemine ilişkin planlarını oyuncularla paylaşması bekleniyor.

İLK SINAV BELÇİKA KARŞISINDA

A Milli Takım, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasına 12 Kasım'da Belçika karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, 15 Kasım'da ise Fransa'ya konuk olacak. Sergen Yalçın, iki karşılaşma öncesinde hem Süper Lig'deki oyuncuları izleyecek hem de Avrupa'da forma giyen milli futbolcularla temaslarını sürdürecek.