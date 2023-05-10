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Medya İşte seçime saatler kala son tablo! Erdoğan...
Medya

İşte seçime saatler kala son tablo! Erdoğan...

Yeniakit Publisher
2023-05-10 13:10:00 -
İşte seçime saatler kala son tablo! Erdoğan...

haber7.com yazarı Hasan Öztürk, "yüz yılın seçimi”ne 4 gün kala son tabloyu paylaştı. Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki makasın her geçen gün daha da açıldığını belirten Öztürk, ibrenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana olduğunu ifade etti.

haber7.com yazarı Hasan Öztürk, "yüz yılın seçimi”ne 4 gün kala son tabloyu paylaştı. Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki makasın her geçen gün daha da açıldığını belirten Öztürk, ibrenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana olduğunu ifade etti. Öztürk, yazısında özetle şunları kaydetti:

" “Yüz yılın seçimi”ne 4 gün kaldı. “Osmanlı’dan bu yana en önemli seçim” için sayılı gün kaldı.

İki ittifakın iki adayı arasında geçeceği belli olan Cumhurbaşkanlığı yarışında artık son düzlükteyiz.

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında Ramazan Bayramı’na kadar başa baş bir yarış sürerken şimdi ibre bir aday lehine dönüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Makas bayramdan bu yana her geçen gün adım adım açılıyor. Erdoğan, yarışta öne geçiyor."

 

 

 

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