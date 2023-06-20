İşte şampiyonun netleşen muhtemel rakipleri
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimi çarşamba günü çekilecek. Kuralar çekilince Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de netleşti.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da kura çekimi heyecanı yaşanıyor.
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde 2023/24 sezonu ilk eleme turu kura çekimi bugün çekildi. İkinci eleme turu kuraları ise 21 Haziran Çarşamba günü çekilecek.
Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.
Takımlar, üçüncü ön eleme turu ilk maçları için 8-9 Ağustos'ta, play-off turu ilk müsabakaları için 22-23 Ağustos'ta yeşil zemine çıkacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yeni sezonun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kurayla belirlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
MAÇ TAKVİMİ NETLEŞTİ
İlk maçların 11-12 Temmuz, rövanşların ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
İşte Galatasaray'ın netleşen muhtemel rakipleri...
Hacken (İsveç) - The New Saints (Galler)
Ballkani (Kosova) - Ludogorets (Bulgaristan)
Shamrock Rovers (İrlanda) - Ön eleme turu kazananı
Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya)
Klaksvik (Faroe Adaları) - Ferencvaros (Macaristan)
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Valmiera (Letonya)
Helsinki (Finlandiya) - Larne (Kuzey İrlanda)
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)
Rakow (Polonya) - Flora (Estonya)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Swift Hesper (Lüksemburg)
Farul Constanta (Romanya) - Sheriff Tiraspol (Moldova)
Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Haifa (İsrail)
Urartu (Ermenistan) - Zrinjski (Bosna Hersek)
Partizani (Arnavutluk) - BATE Borisov (Belarus)
Astana (Kazakistan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan)