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İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları!

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 6.hafta karşılaşmaları oynanan 6 mücadele ile tamamlandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 03:00
İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup maçlarının 6. ve son haftası tamamlandı.

Ajax, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Roma, Schalke 04 ve Tottenham'ın ardından son 16 turuna yükselen son ekip de belli oldu.

Tur atlayacak ekibin belirleneceği F grubundaki Shakhtar Donetsk-Olympique Lyon mücadelesi 1-1 bitti. Shakhtar'ın golünü 22. dakikada Junior Moraes, Lyon'un golünü ise 65. dakikada Fekir attı.

Bu sonuçla puanını 8'e çıkaran Olympique Lyon, son 16 turu biletini aldı.

Grubu 6 puanla 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk de Benfica, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Napoli, Valencia ve Viktoria Plzen gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek takımlar arasına katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E, F ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

E Grubu:

Benfica (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 1-0

Ajax (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya): 3-3

F Grubu:

Manchester City (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Olympique Lyon (Fransa): 1-1

H Grubu:

Valencia (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 2-1

Young Boys (İsviçre) - Juventus (İtalya): 2-1

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 03:00
  1. Şampiyonlar Ligi
  2. UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi
  3. Şampiyonlar Ligi 6.hafta

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