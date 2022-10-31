İşte Sadettin Teksoy'un son hali!

90'lı yılların en popüler isimlerinden olan Sadettin Teksoy, "Teksoy Görevde" programı ile tüm Türkiye'yi ekran başına kilitliyordu. Uzun aranın ardından 29 Ekim'de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sadettin Teksoy'u örenler şaşkınlığını gizleyemedi. Teksoy'un son hali gündem oldu.

Türkiye'de 90'lı yılarda Ufuk Güldemir tarafından yıldızı parlatılan isimlerden biri olan Sadettin Teksoy, "Teksoy Görevde" ile programı ile yayınlandığı dönemde rakiplerine fark atmıştı. Yer altındaki gizli geçidi görüntülemeye giden ve oradan günlerce yayın yapan Sadettin Teksoy, programı ile adeta reyting rekorları kırıyordu.

"Ben Sadettin Teksoy" repliği ile hafızalarda yer edinen Teksoy, uzun yıllar boyunca ekran önünde yerini aldı. Ana haber bülteninde kendisine kısa bir yer bulan Teksoy, magazin ve yaşam sayfalarını oluşturuyordu. Teksoy izleyici karşısına bazen bir mağarada, bazen ise Van Gölü'nde çıkıyordu. Sarı montu da artık simge olmuştu.

SADETTİN TEKSOY SON HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

90'ların sonunda ekran önünden çekilen Teksoy, daha sade bir yaşamı tercih ediyor. Uzun süre sonra bir 29 Ekim paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Teksoy, yıllara meydan okuması nedeniyle de eski izleyicilerini hayli şaşırttı. Teksoy için "Hala çok gençsiniz, nasıl böyle kalmayı başardınız?" gibi yorumlar yapıldı.