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Siyaset İşte Saadet Partisi'nin geldiği son nokta! Karamollaoğlu dua ederken CHP'liler bakın ne yaptı
Siyaset

İşte Saadet Partisi'nin geldiği son nokta! Karamollaoğlu dua ederken CHP'liler bakın ne yaptı

Yeniakit Publisher
2023-05-03 21:28:00 - 2023-05-03 21:28:33

CHP'nin İzmir mitingine katılarak konuşma yapan Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi'ni getirdiği son nokta büyük tepki topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alanda bulunan CHP'lilerin alkol masası kurarak Karamollaoğlu'nu dinlediği görüldü.

CHP'nin İzmir mitingi skandal görüntülere sahne oldu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takılarak Milli Görüşçülerin kemiklerini sızlatan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun partisini getirdiği son nokta gözler önüne serildi.

CHP'nin mitingine katılan bazı kişiler alkol masası kurarak Karamollaoğlu'nu dinledi. Karamollaoğlu'nun dua yaptığı sırada arka taraflarda alkol yudumlayanların görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

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