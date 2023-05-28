İşte Rusların görmek istediği dolar kuru

Çevrimiçi alternatif mikro kredi hizmeti Moneyman tarafından yapılan araştırmalar, Rusların büyük çoğunluğunun döviz kuruna kayıtsız olmadığını gösterirken, ankete katılan vatandaşların yarısından fazlası dolar kurunun 50 rubleyi geçmemesi gerektiğine inanıyor.

Katılımcıların yüzde 62,5 ile çoğunluğu, Rusya’da ABD dolarının değerinin 50 rubleyi geçmemesini isterken, her altı kişiden biri (yüzde 17,3) ideal dolar kurunun 50-60 ruble bandında olduğunu, yüzde 10,2’si ise dolar kurunun 60 ila 70 ruble arasında olması gerektiğini söyledi.

Yanıt verenlerin yüzde 4,3’ü doların 70-80 ruble bandında bulunmasının iyi olduğunu belirtirken, analistler, Rusların yüzde 2,8’inin 80 rublenin üzerindeki dolar kurunu avantajlı bulduğunu tespit etti.

Ankete katılanların yüzde 72,2 ile büyük çoğunluğu döviz kurlarını izlediğini ve kayıtsız kalmadığını söylerken, Rusların neredeyse üçte biri (yüzde 27,8) bu konuyla ilgilenmediğini bildirdi.

Aynı zamanda, ankete katılanların yalnızca yüzde 9,2’si dolar cinsinden tasarrufu olduğunu belirtirken, geri kalan yüzde 90,8’lik kısım ise dolara sahip olmadığını söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO