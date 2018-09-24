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İşte Reyhanlı canisi Yusuf Nazik'in ifadesi! Hiç bilinmeyen isimleri açıkladı

MİT'in Suriye'de yaptığı operasyonla Türkiye'ye getirdiği Reyhanlı bombacısı Yusuf Nazik, olayla ilgili 24 isim verdi. Bu isimlerden bazıları ilk kez kayıtlara geçti. Yusuf Nazik ayrıca 31 sayfalık ifadesinde suçlamaları kabul etti ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 15:00
İşte Reyhanlı canisi Yusuf Nazik'in ifadesi! Hiç bilinmeyen isimleri açıkladı

Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesi ortaya çıktı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre; Nazik 31 sayfa ifade verdi. Nazik, saldırı ile bağlantılı 24 kritik ismi de fotoğraflardan teşhis etti. Bu isimlerin yarısının terör örgütü THKP-C Acilciler grubu üyesi olduğunu belirtti.

Başsavcılığın Nazik'in ifadesinin ardından bu 24 isim için yakalama emri çıkarması bekleniyor. Öte yandan Yusuf Nazik, "Yapmış olduğum tüm eylemlerden ve vermiş olduğum tüm talimatlardan dolayı pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum." dedi.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı'daki bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan terörist Yusuf Nazik (34), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zırhlı araçla adliyeye getirilen Nazik, koşarak adliye binasına götürüldü.

2013 yılında Reyhanlı'da 53 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Aranan teröristler listesinin 'mavi' kategorisinde yer alan Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazik, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zırhlı araçla adliyeye getirilen Nazik, koşarak bina içine sokuldu.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 15:00
  1. Ankara
  2. Yusuf Nazik
  3. Reyhanlı bombacısı
  4. Şok ifadeler
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  6. Hatay
  7. Reyhanlı saldırısı
  8. 24 kişinin ismini verdi

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