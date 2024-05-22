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Medya İşte Reisi'nin ölümüyle ilgili komplocuların görmek istemediği seçenek! Ahmet Hakan böyle açıkladı
Medya

İşte Reisi'nin ölümüyle ilgili komplocuların görmek istemediği seçenek! Ahmet Hakan böyle açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-05-22 14:40:00 -
İşte Reisi'nin ölümüyle ilgili komplocuların görmek istemediği seçenek! Ahmet Hakan böyle açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüyle ilgili konuşulan komploları kaleme alan Ahmet Hakan, komplocuların düşünmediği seçeneğin "hava koşulları nedeniyle çok eski teknoloji helikopterin kaza yapması." olduğunu yazdı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüyle ilgili konuşulan komploları kaleme alan Ahmet Hakan, komplocuların düşünmediği seçeneğin "hava koşulları nedeniyle çok eski teknoloji helikopterin kaza yapması." olduğunu yazdı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Reisi'nin ölümünün ardından çok sayıda komplo ortaya atıldı. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da "Gelsin komplolar" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"- KOMPLO: Diğer helikopterler sağ salim inerken İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri inemiyor. Ne yani bu normal mi?

- KOMPLO: Reisi, Hamaney’in yerine geçecekti. Şimdi kartlar yeniden karılacak. İran’ın iç iktidar kavgası çıkar bu işin arkasından.

- KOMPLO: İsrail ve ABD yapımı bir sabotajla karşı karşıya olmadığımız ne malum? Oyun büyük arkadaşlar.

Neyse... Daha fazla uzatmayayım. Birçok irili ufaklı komplolar var piyasada.

Ancak komplocuların kıyısından bile geçmedikleri bir seçenek de yok değil hani.

O da şu:

Hava koşulları nedeniyle çok eski teknoloji helikopterin kaza yapması."

 

 

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