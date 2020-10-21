İşte Rahmi Turan’ın ‘hoşgörülü, saygılı, cumhuriyetçi’ diye pohpohladığı Bekir Coşkun! Bölücü HDP’yi bile severdi ama Atatürk’ü sevmeyeni sevmezdi

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Sözcü’de yazan Rahmi Turan bugünkü köşesinde, geçtiğimiz Pazar günü ölen Bekir Coşkun’u anlattı. Turan’ın yazısındaki bazı bölümler arasındaki tezatlık dikkat çekerken, Bekir Coşkun’un kendi yazılarında kullandığı ifadeler, Turan’ın yazısındaki birçok iddiayı yalanlıyor. Özellikle Rahmi Turan’ın Bekir Coşkun için kullandığı, “hoşgörülüydü” ve “cumhuriyeti her şeyden değerli bulurdu” iddiaları, bizzat Coşkun’un akıllara kazınan yazılarıyla yalanlanıyor.

“Hoşgörülüydü, ama…”

Bekir Coşkun’u anlatan Rahmi Turan, “Güler yüzlü, hoşgörülü ve sevecendi ama Atatürk ilkeleri konusunda sert, sağlam ve tavizsizdi. Herkese saygılıydı, fakat hiç kimseye, hiçbir makama dalkavukluk yapmadı! Atatürk ilkelerini, hukukun üstünlüğünü, demokrasi ve cumhuriyeti her şeyden değerli bulurdu.” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Turan, “Bekir Coşkun’un en çok yılmaz bir Atatürkçü oluşunu severim. Onun gibi ben de Atatürk'ü sevmeyeni asla sevmem!” diye yazdı. Turan, Bekir Coşkun’un 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için yazdığı, “Benim Cumhurbaşkanım değilsin” yazısını da hatırlatarak, “Bu, Abdullah Gül'ün kişiliğinden çok, temsil ettiği zihniyete isyandı!” dedi.

Atatürk’ü sevmeyeni sevmezdi, başörtülüleri hedef alırdı ama hoşgörülüydü!..

Rahmi Turan’ın yazısındaki bu ifadeleri bizzat Bekir Coşkun’un yazıları yalanlıyor!.. Turan, Bekir Coşkun’un hoşgörülü olduğunu ama Atatürk’ü sevmeyeni sevmediğini ifade ediyor. Bu tezatlığın yanında, Turan’ın 1999 senesinde Hürriyet’teki yazısında, başörtülü olduğu için Merve Kavakçı’ya yönelik yazısı da hafızalardaki tazeliğini koruyor. Bekir Coşkun, Kavakçı’nın kapısına polis dayanmasını meşrulaştırmaya çalışmıştı. Ayrıca bundan yıllar sonra, AK Parti hükümetinin ilk başörtülü bir bakan görevlendirmesini de eleştiren Bekir Coşkun, “Geldik 2015… ‘Türkiye'nin ilk türbanlı bakanı’ diye gururla duyurdular utanmadan… Herkesin ilki kendine göre…” ifadelerini kullanmıştı. Bekir Coşkun’un kendisi gibi düşünmeyen insanları sevmeyerek saygı duyamaması, başörtülülere yönelik tepki çeken ifadeler kullanması, Rahmi Turan’ın yazısındaki “Hoşgörülüydü” ifadesini direkt olarak yalanlıyor!..

Cumhuriyete değerli bulurdu ama bölücü HDP’yi desteklerdi!..

Bekir Coşkun, “Tüm yoklamalara göre HDP barajı aşarsa AKP tek başına iktidar olamıyor. Ama HDP barajı aşmazsa Erdoğan yine tek başına iktidardır. Bunun farkında olan akıllı cumhuriyetçiler, sırf taktik olarak HDP'ye oy verecekler ama söylemeye utanıyorlar. Utanmayın. Sizi HDP'ye muhtaç edenler utansın” ifadelerini kullanmıştı.

24 Haziran 2018 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler öncesinde yine alenen HDP’yi savunan bir yazı kaleme alan Coşkun şunları yazmıştı:

“7 Haziran'da seçim yapıldı. AKP yüzde 40.8, CHP yüzde 24.9, MHP yüzde 16.2, HDP yüzde 13.1 oy aldılar. HDP barajı aştı. Aştığı için AKP tek başına iktidar olamadı. Bin bir hile ile seçimi yenileyip, MHP'den 20 milletvekili yürüterek durumu kurtardılarsa da, o tökezleme AKP iktidarının çöküşünün başlangıcıdır. Aynı durum yine söz konusu. Milletvekili seçiminde; HDP barajı aşarsa AKP parlamentoda çoğunluğu sağlayamıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise; HDP sözcüleri, Muharrem İnce ya da Meral Akşener'den hangisi ikinci tura kalırsa, ona oy vereceklerini açıkladılar. Yani HDP oyları yine kilit. Bizler yıllarca HDP zihniyetiyle mücadele ettik. Ama bu seçim cumhuriyetimizin son şansı. 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayımıza, milletvekili seçiminde HDP'ye oy vereceğim' diyenlere kızmayın. Eğer sırf AKP'den kurtulmak için HDP'ye oy verenlere 'hain' diyecekseniz. İkinci turda HDP'den oy beklerken de size 'hain' derler. Keyfiniz bilir”

Bekir Coşkun’un, bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP’yi savunarak sözde Cumhuriyetçilik yapması, Turan’ın, “Cumhuriyet’i her şeyden değerli bulurdu” iddiasını boşa çıkardı.