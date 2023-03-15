İşte peş peşe saldırıların nedeni! HÜDA PAR’dan tokat gibi cevaplar

HDP ile kıyaslanmalarına tepki gösteren Zekeriya Yapıcıoğlu “Hüda Par üzerinden Cumhur İttifakı ve AK Parti’yi yıpratma yaklaşımını ahlaki bulmuyoruz” diye konuştu. ‘Özerklik istemiyoruz’ vurgusunda bulunan Hüda Par Genel Başkanı “Bizi zoraki yöntemlerle kötü göstermeye çalışanlar ittifak hâlinde oldukları diğer yapıyı masumlaştırıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri desteği Türkiye üzerine kurulan küresel oyunu bozma hamlesi olarak nitelendiren Zekeriya Yapıcıoğlu "AK Parti ile görüşme sürecinde milletvekili pazarlığı yok, yalnızca ülke ve milletimizin menfaatlerini önceliyoruz, MHP ile de herhangi bir sorun yaşamadık" dedi.

Seçim sathı mailinde oluşturulan gergin atmosfere vurgu yapan Yapıcıoğlu "Türkiye üzerine hazırlanan karanlık bir kaos planı var. Bunu gördük. Aynı odaklar çukur terörü ve 15 Temmuz gibi kalkışmalarla şansını denedi, ama başaramadılar.