İSTE personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular, 11.04.2022 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde https://iste.edu.tr/pdb/belse-ve-formlar internet adresinde bulunan Başvuru Dilekçesi ve Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle başvuruda istenen belgelerle birlikte 11 Nisan 2022 Pazartesi - 25 Nisan 2022 Pazartesi (dâhil) tarihleri arasında “İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğü, Merkez Kampüsü Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Binası Kat:3 Personel Daire Başkanlığı “ adresine olacak şekilde posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular, ilan şartlarına uygun olmayan başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Posta yoluyla yapılan başvurularda postanın en geç başvurunun son günü mesai bitimine (17:00) kadar İskenderun Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.)

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Başvuru evrakları, başvuru süresi sonunda ilgili komisyonca incelenecektir.

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Santral: 0.326 613 56 00 - 613 70 80 - 617 82 76 Dahili: 1204 - 1207 - 1209 telefon numaraları hattından yardım alabilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız