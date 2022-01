Yeniakit Ankara

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz "Zor bela düzenlenebilen toplantıda her an kriz çıkabilecek, kaos oluşabilecek ve kargaşa her şeyi teslim alabilecektir. Beyhude turlar, iki ileri bir geri gitme hali, şahsi ikbal arayışı ve zamanı çarçur etme yarışı… İşte Parlamenter Sistem tam da böyle bir şeydi” diye konuştu.

Millet İttifakı'nda henüz tarih netleşmese de ortak açıklamanın nasıl olacağı ile birlikte oturma düzeninin konuşulmaya başlandığına ilişkin haberleri hatırlatan Yavuz, Parlamenter Sistemde oturma düzeni ve konuşma sırası için bile günlerce uğraş verileceğini kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un paylaşımları şöyle:

1)İşte Parlamenter Sistem Kafası

• Parlamenter sistem kafasıyla bir toplantı planlayabilmek için bin dereden su getireceksin.

• Çok benzemezleri bir arada tutmak için uğraş vereceksin.

• Oturma düzeni ve konuşma sırasının nasıl olacağı günlerce uğraştıracak.

2)Zor bela düzenlenebilen toplantıda her an kriz çıkabilecek, kaos oluşabilecek ve kargaşa her şeyi teslim alabilecektir.

• Beyhude turlar

• İki ileri bir geri gitme hali

• Şahsi ikbal arayışı

• Ve zamanı çarçur etme yarışı...

İşte Parlamenter Sistem tam da böyle bir şeydir.

3)Özetle Parlamenter sistem;

• Kriz,

• Kaos,

• Kargaşa,

• Hantallık,

• Yavaşlama,

• Ve hatta bir nevi geri gitmek demektir.

Katiyen bize yaramaz...