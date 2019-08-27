İşte Özel Kuvvetlerin yeni komutanı
Eski Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı’nın yerine Sivas 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan getirildi.27 Ağustos 2019 Salı 11:41
Sezai Erhan yeniakit.com.tr
Özel Kuvvetler Komutanlığından İdlib’ten sorumlu 6. Mekanize Piyade Tümeni ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına atanan ve sonrasında ise emekliliğini isteyen Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı’nın yerine, Özel Kuvvetler Komutanlığına Sivas 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan getirildi.
Özel Kuvvetler Komutanlığına getirilen Sivas 5´inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, 2019 YAŞ kararlarıyla tuğgenerallikten tümgeneralliğe terfi etmişti. Askerlik hayatı komando olarak geçen Ömer Ertuğrul Erbakan, ihtisas kurslarını başarı ile tamamladı. Ömer Ertuğrul Erbakan, Özel Kuvvetlerde de görev yaptı.
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