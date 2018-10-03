İşte onun ilk 12 aylık macerası



Yeni doğan bebeklerin tepkiler vermeye başlaması elbette anne babasını çok sevindirir. Peki yeni doğan bebeklerin ilk 12 aylarında nasıl bir gelişim görülüyor.

İşte o gelişim süreci:

1. Aylarında göz teması kurar, yardıma ihtiyaç duyduğunda ağlarlar. Aynı zamanda, ebeveynlerinin tepkilerine gülümseyerek ve sesler çıkararak cevap verirler.

2. Aylarında, sosyalleşip etraflarına gülücükler atmaya başlayan bebekler, çevresindeki insanların yüzlerini incelerler.

Objeler yerine insanlarla oynamaktan hoşlanır ve oyun bittiğinde ağlayarak tepki verirler.

Çıkardığı seslerle etrafındakilere cevap verirler ve kızgınlıklarını ilk kez 2. ayda belli etmeye başlarlar.

3. Ayda gülümsediğinizde size ellerini ve ayaklarıyla tepki vererek gülümser. Bazı hareketleri ve yüz ifadeleri taklit edebilir.

4. Ayda bebeklerin ilgisini çocuklar çekmeye başlar ve televizyon ya da diğer insanların yerine çocuklarla ilgilenirler. Gıdıklandıklarında gülümserler ve oyunları bozulduğunda ağlarlar.

5. Ayda kendilerine güvenmeye başlayan bebekler, ailesi ile yabancıları ayırt edebilir ve yemek sırasında oyun oynamaktan hoşlanırlar.

6. Ayda huyları açık bir şekilde gözlenebilen bebeklerin aktif, nazik, uysal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kendi adını tanıyan bebekler, mutluyken gülümser ve mutsuzken ağlarlar.

7. Ayda “Hayır’ın” anlamını artık anlayan bebekler, sosyal etkileşimden hoşlanmaya başlarlar. Sinirlerini daha güçlü ifade eder ve yetişkinlerin seslerini taklit etmeye çalışırlar.

8. Ayda tanıdıkları ile tanımadıklarını ayırmaya başlayan bebekler, yabancılara karşı sinirli ya da utangaç olabilirler. Oyuncağa ulaşamama gibi istediklerinin yapılmadığı durumlarda hayalkırıklığına uğrayıp ağlamaya başlarlar.

9. Ayda insanların el hareketlerini taklit etmeye başlarlar. Aynada kendilerine gülümseyen ve öpen bebekler ebeveynlerinin yanında oynamaktan hoşlanırlar. Bu dönemde başka bir çocuğun varlığı onları hassaslaştırır.

10. Ayda bebekler, kendilerine güvenmeye ve ayrılıktan korkmaya başlarlar. Alkışla cevap verip kendini ifade etmeye başlar. Yüksekliğin farkına varmaya başlar, üzgün, mutsuz ve kızgın olabilirler.

11. Ayda ailelerinden onay almayı bekleyen bebekler, annelerine pek yardımcı olmazlar.

12. Ayda öfkeli olduklarında bağırarak kendilerini ifade etmeye çalışırlar. Yardımcı olmak ile olmamak arasında kararsız olan 12 aylık bebeklerin espri anlayışı oluşmaya başlar.

DİPNOT: Bebek 1-3 aylıkken başını tutmalı, 5-6 aylıkken desteksiz, 7-8 aylıkken destekli oturmalı, 9-10 aylıkken dik tutulduğunda ayaklarının üstüne basmalı ve 12-14 aylıkken yürümeye başlamalıdır.