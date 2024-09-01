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Teknoloji İşte önlem almanın formülü! Maps uygulamalarında gizli tehlike
Teknoloji

İşte önlem almanın formülü! Maps uygulamalarında gizli tehlike

Yeniakit Publisher
2024-09-01 11:21:00 -
İşte önlem almanın formülü! Maps uygulamalarında gizli tehlike

Arama motoru haritalarındaki sokak görüntülerinden rahatsız olanlar, ilgili şirketlere evinin fotoğrafının mozaiklenmesi için talep gönderiyor. Güvenlik açığına neden olan uygulamalarla ev adresiniz kolayca belirlenebiliyor.

Navigasyon ve sokak görüntüsü uygulamalarına ilişkin yeniliklere paralel olarak şikayetler de artıyor. Özellikle hırsızların hiç yorulmadan binanın çevresini görebilmesi kullanıcıları rahatsız etmeye başladı. Teknolojiyi kullanarak yapılan hırsızlık oranlarındaki yükseliş sonrasında birçok kişi, ev görüntüsünün silinmesi veya bulanıklaştırılması talebiyle ilgili firmalara başvuruyor. Aslında, günümüzde sosyal medya paylaşımlarımız nerede olduğumuzu ele veriyor.

Tatilde, akşam yemeğinde veya işte olduğumuzu kolayca tespit edebiliyorlar. Hırsız veya art niyetli kişiler, paylaşımlarınızdan ev adresinizi bile bulabiliyor. Tatilde olan kişileri tespit edip, onların içinde ev adresini yine paylaşımlardaki görüntülerden bulan hırsızlar mevcut. Ufak bir mesai ile kötü niyetli birinin evinizi bulabilmesi artık zor bir şey değil. Dış mekan dışında son yıllarda iç alan navigasyonları ofis veya daire kapısına kadar girdi. Hastane odasına bile navigasyonla gidilen bir dünyada, mahremiyeti engelleyen sistemlere karşı eleştiriler de artıyor.

Günümüzde birçok harita özelliği bulunan uygulama çevredeki otopark, market ve dahasını net bir şekilde gösteriyor. Örneğin Google Street View, Apple Maps, Yandex Maps uygulamalarından mekanınızın haritalarda görünmemesini isteyebilirsiniz. Benzer şekilde, akıllı telefonlardaki harita özellikleri içinde ‘Sorun bildir’ bölümüne girerek ev veya bina görüntüsünün mozaiklenmesi talep edilebilir. Genelde olumlu karşılık bulan isteklerin hırsızlık, mahremiyet veya saplantılı kişilerin kolayca takibini önlemek için iletildiği söyleniyor.

Hemen her sokağın, evin ve hatta daire penceresinin görüntülenmesi farklı ülkelerdeki sivil toplum örgütlerini de harekete geçirdi. İlerleyen teknolojik yeniliklere dur denmese de birçok hukukçu, uygulamaların kullanıcılara ilgili görüntülenme özelliği konusunda bilgilendirme mesajı göndermesini istiyor. Sosyal hukuk devletindeki özel mülkiyet kavramını esas alan ve buna saygı gösterilmesini talep edenler, Google gibi şirketlerin bu konuda daha açık bir politika izlemesini istiyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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