İşte Oğuzhan Asiltürk'ün asıl vefat nedeni! Bakan Koca'dan flaş açıklama

Milli Görüş'ün önde gelen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı isimlerinden Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden Asiltürk için Ankara Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

"Milli görüş hareketinin önemli bir ismini kaybettik"

Hastane çıkışında basın mensuplarına şu açıklamaları yaptı:

"Bir süredir Ankara Şehir Hastane’mizde tedavi edilen, milli görüş hareketinin önemli ismi Oğuzhan Asiltürk beyefendiyi kaybetmiş bulunuyoruz. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

"İnançlı ve samimi biriydi"

İnançlı ve samimi biriydi. Özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 9'da kardiyak arrest sonrası kaybetmiş bulunuyoruz. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun.

Aşı olup olmadığı soruldu

Basın mensuplarından birinin Asiltürk'ün aşı olup olmadığını sorması üzerine Bakan Koca, "Bu konu ve genel birtakım bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim." sözlerini kaydetti.

Asiltürk, 13 Eylül 2021'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak eşiyle Ankara'ya getirilerek tedavi altına alınmıştı.