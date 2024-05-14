İşte öğretmenlerin greve sebep gösterdiği olaylardan birisi! Öğretmen K.Ç.K.'nın silahla vurulduğu olayın ardından gayr-i meşru ilişki çıktı

Kayseri'de sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmen K.Ç.K., çalıştığı okulda silahla vurularak yaralandı.

Muhalefete yakın medyanın "okulda şiddet" başlıklarıyla servis ettiği, Türk Tabipler Birliği'nin, "Okulda şiddet kabul edilemez" diyerek öğretmenleri kışkırttığı, öğretmenlerin de gerekçe göstererek greve çıktığı "şiddet" münferit olaylardan birisinin nedeninin gayr-i meşru ilişki skandalı olduğu öğrenildi.

K.Ç.K.'yı yaralayan kadın mahkemede konuştu! '2,5 yıldır birlikteyiz'

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık olan 4 çocuk annesi Ş.A. (31), kucağında bebeğiyle katıldı. Müşteki K.Ç.K. duruşmada hazır bulunmazken, taraf avukatları da duruşmada yer aldı. Hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık savunmasında, müştekinin kendisinin kızının öğretmeni olduğunu ve 2,5 yıldır birlikte olduklarını ifade etti.

Öğretmen şikayetçi değil!

Sanık Ş.A., müştekinin kendisine önceleri "Eşini boşa, evlenelim" dediğini iddia ederek, hamile olduğunu öğrendikten sonra bebeği aldırmamasını istediğini ancak bebeğin doğumundan sonra tavırlarının değiştiğini belirtti. Ayrıca, müştekinin kendisini tehdit ettiğini, hakaretlerde bulunduğunu ve şiddet uyguladığını söyledi. Sanık, olay günü müştekinin görev yaptığı okula gittiğini ve müdür yardımcısının odasında kendisini darbetmeye kalkınca silahı kendisine doğrultmak isterken kaza ile ateş aldığını söyledi.

Mağdur avukatı ise müvekkilinin sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.

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Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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