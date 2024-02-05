İşte obezite tedavisinin altın standardı

Medicana International Samsun Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzm. Doç. Dr. Sönmez Ocak, obezite ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Obezitenin dünya nüfusunun yüzde 30 ile 40’ında görülen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Uzm. Doç. Dr. Sönmez Ocak, “Sadece görsel olarak kişiyi etkileyen bir hastalık değildir. Tüm sistemleri etkilediği için, tansiyon, şeker ve özellikle de kanser hastalığına neden olduğu için tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Obezitenin ilk basamak tedavisi diyet ve egzersiz olmakla birlikte birçok kişi tam anlamıyla bunu yerine getirmemektedir. Getirse dahi geri kilo alımları söz konusu olmaktadır. Obezitenin tedavisinde cerrahi artık altın standart haline gelmiştir” diye konuştu.

“Mevcut hastalıkların tedavisini zorlaştırıyor”

Vücut kitle endeksi dedikleri bir parametre ile obezite kişilerin cerrahi adayı olup olmadığını belirlediklerini söyleyen Dr. Sönmez Ocak, “Vücut kitle endeksi boyun kiloya oranı şeklinde tarif edilebilir. Vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde olan her hasta, 18 yaş üzeri özellikle bu cerrahi tedaviye adaydır. Diyabet, şeker, tansiyon gibi hastalıkları olan hastalarda vücut kitle endeksini biz 40 değil 35 olarak kabul ediyoruz. 35 üzerinde hastaları da ameliyat ediyoruz. Obezite cerrahisinde çeşitli yöntemler var. Tüp mide, baypas gibi yöntemlerle birlikte son zamanlarda endoskopik olarak takılan 6 aylık veya 1 yıllık geçici balonlar da günümüzde artık yavaş yavaş kullanılmaktadır. Obezitenin tedavisini önemsiyoruz. Kanser başta olmak üzere birçok hastalığa neden oluyor. Mevcut hastalıkların tedavisini zorlaştırıyor. Özellikle kadın hastalarda gebeliği engelliyor. Kısırlık yapabilen bir hastalıktır. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka obezite ile mücadele etmek gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO