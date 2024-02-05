  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık İşte obezite tedavisinin altın standardı
Sağlık

İşte obezite tedavisinin altın standardı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 16:00:00 -
İşte obezite tedavisinin altın standardı

Genel Cerrahi Uzm. Doç. Dr. Sönmez Ocak, obezite tedavisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Medicana International Samsun Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzm. Doç. Dr. Sönmez Ocak, obezite ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Obezitenin dünya nüfusunun yüzde 30 ile 40’ında görülen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Uzm. Doç. Dr. Sönmez Ocak, “Sadece görsel olarak kişiyi etkileyen bir hastalık değildir. Tüm sistemleri etkilediği için, tansiyon, şeker ve özellikle de kanser hastalığına neden olduğu için tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Obezitenin ilk basamak tedavisi diyet ve egzersiz olmakla birlikte birçok kişi tam anlamıyla bunu yerine getirmemektedir. Getirse dahi geri kilo alımları söz konusu olmaktadır. Obezitenin tedavisinde cerrahi artık altın standart haline gelmiştir” diye konuştu.

“Mevcut hastalıkların tedavisini zorlaştırıyor”

Vücut kitle endeksi dedikleri bir parametre ile obezite kişilerin cerrahi adayı olup olmadığını belirlediklerini söyleyen Dr. Sönmez Ocak, “Vücut kitle endeksi boyun kiloya oranı şeklinde tarif edilebilir. Vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde olan her hasta, 18 yaş üzeri özellikle bu cerrahi tedaviye adaydır. Diyabet, şeker, tansiyon gibi hastalıkları olan hastalarda vücut kitle endeksini biz 40 değil 35 olarak kabul ediyoruz. 35 üzerinde hastaları da ameliyat ediyoruz. Obezite cerrahisinde çeşitli yöntemler var. Tüp mide, baypas gibi yöntemlerle birlikte son zamanlarda endoskopik olarak takılan 6 aylık veya 1 yıllık geçici balonlar da günümüzde artık yavaş yavaş kullanılmaktadır. Obezitenin tedavisini önemsiyoruz. Kanser başta olmak üzere birçok hastalığa neden oluyor. Mevcut hastalıkların tedavisini zorlaştırıyor. Özellikle kadın hastalarda gebeliği engelliyor. Kısırlık yapabilen bir hastalıktır. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka obezite ile mücadele etmek gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Son zamanlarda yaygınlaştı! Sigaradan farkı yok
Son zamanlarda yaygınlaştı! Sigaradan farkı yok

Sağlık

Son zamanlarda yaygınlaştı! Sigaradan farkı yok


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sorun uçak seyahatini kabusa çevirebilir
Bu sorun uçak seyahatini kabusa çevirebilir

Sağlık

Bu sorun uçak seyahatini kabusa çevirebilir

Konfüçyüs 'çiçeklerin kralı' diyordu! Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor
Konfüçyüs 'çiçeklerin kralı' diyordu! Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor

Sağlık

Konfüçyüs 'çiçeklerin kralı' diyordu! Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gerilim tırmanıyor! ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı
Dünya

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı

​​​​​​Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üss..
Adaylığı gasp edilmişti! Özgür Özel’e çağrı “Adaylığımı geri verin”
Gündem

Adaylığı gasp edilmişti! Özgür Özel’e çağrı “Adaylığımı geri verin”

CHP Genel Merkezi, tarafından Çiğli’de aday gösterilen ancak tepkiler sonrası yerine Onur Emrah Yıldız’ın aday gösterildiği Uygar Yıldırım, ..
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ barlar sokağında Muhalif basından ilk yorum: Ak Parti kafaya koydu İzmir’i alacak
Gündem

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ barlar sokağında Muhalif basından ilk yorum: Ak Parti kafaya koydu İzmir’i alacak

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarına ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23