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Yerel İşte o anlar! 2 milyon TL’lik halıları çaldılar
Yerel

İşte o anlar! 2 milyon TL’lik halıları çaldılar

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Bağdat Caddesinde bulunan bir halıcı mağazasına araçlarını yanaştıran maskeli 5 şüpheli, buradan değeri yaklaşık 2 milyon TL olan halıları araca koyarak çalıp kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 15:02:00 -

Olay geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Kadıköy Bağdat caddesinde bulunan bir halıcıda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde dükkanın önüne beyaz renkte bir araçla gelen kimliği belirsiz maskeli 5 kişi, levye ile kapıyı zorlayarak iş yerine girdi. Şüpheliler, yaklaşık 2 milyon TL değerinde olan 80 parça lüks halıyı çalıp arabaya koyarak kayıplara karıştılar.

İş yeri sahipleri sabah işe geldiklerinde girişte bulunan halıların çalınmış olduğunu görerek durumu hemen polise bildirdi.

İş yeri çalışanı Mustafa Arslan "Sabah saat sekize çeyrek kala beyaz bir minibüs ile, gördüğümüz kadarıyla dört beş maskeli kişi, kapıyı levyeyle açtılar. Sağdaki halılarımız yetmiş seksen parçayı arabaya yüklemişler. Maliyeti normalde bir ile bir buçuk milyon lira civarında, bize zarar çok. Bu beşinci halıcı biz, soyulan biz beşinciyiz." ifadelerini kullandı.

Halı hırsızlığı ise mağzanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin ticari araçla yanaşıp halıları tek tek çaldığı görülüyor.

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