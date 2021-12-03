  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık İşte mucizevi diş beyazlatma formülleri
Sağlık

İşte mucizevi diş beyazlatma formülleri

Dişlerimizi doğal yöntemlerle beyazlatmak için pek çok seçenek mevcut. İşte onlardan bazıları...

Yeniakit Publisher
2021-12-03 16:26:00 -
İşte mucizevi diş beyazlatma formülleri

Hastalar tarafından ucuz olduğu için piyasada satılan diş beyazlatıcı ürünler ya da ev ortamında kullanılan beyazlatıcı jeller diş çekilmelerine, kalıcı diş hassasiyetlerine, dişlerin dış yüzeylerinin bozulmasına ve mine çatlaklıklarına sebep oluyor. Peki dişlerimizi doğal yöntemlerle beyazlatmak mümkün mü? Elbette.

Diş dostu olarak kabul edilen gıda ürünlerinin başında proteinler (yumurta, et, süt, tavuk, balık vb.) gelir. Yüksek protein içeriğinin yanı sıra diş sağlığındaki önemi açısından peynir, özellikle şekerli gıda tüketimi sonrası çürük önleyici etkisi açısından şiddetle tavsiye edilen bir besindir.
Yer fıstığı da içeriğindeki fosfat nedeniyle çerez türü yiyecekler arasında diş dostu olarak nitelendirilen bir besindir. Unlu mamul olarak esmer(kepekli vb.) ekmek tercih edilmelidir.

Bu ipuçları ile rahat gülümseyin

- Yeni araştırmalara göre çilek, dişleri beyazlatıyor. Ayrıca fazla miktarda olmamak kaydıyla çileği çikolataya batırarak yiyebilirsiniz çünkü çikolata da antibakteriyel özellik taşıyor.
- Sert meyvelerin diş fırçası görevini üstlenmesi gibi tükürük de diş macunu görevi görüyor. Tükürük, ağzı en iyi temizleyen doğal diş macunudur. Şekersiz sakızlar tükürüğü artırdığı için faydalı olabiliyor.
-Elma, havuç, ayva gibi sert meyveleri doğramadan, kabuğuyla yiyin. Bu sert meyveler doğal diş fırçası gibi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Öğretmenler müjdelere çok sevindi
Gündem

Öğretmenler müjdelere çok sevindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç atamalar, özlük hakları, maz..
TÜİK’i basmak istedi, kapıdan içeri alınmadı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şovu elinde patladı
Gündem

TÜİK’i basmak istedi, kapıdan içeri alınmadı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şovu elinde patladı

Sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'ndan randevu istediğini fakat alamadığını belirterek, "Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz ..
CHP'li Mehmet Sevigen'in FETÖ çıkışı olay oldu
Gündem

CHP'li Mehmet Sevigen'in FETÖ çıkışı olay oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle partiden ihraç edilen Mehmet Sevingen'den yine gündemi değiştirecek a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay