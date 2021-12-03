İşte mucizevi diş beyazlatma formülleri

Hastalar tarafından ucuz olduğu için piyasada satılan diş beyazlatıcı ürünler ya da ev ortamında kullanılan beyazlatıcı jeller diş çekilmelerine, kalıcı diş hassasiyetlerine, dişlerin dış yüzeylerinin bozulmasına ve mine çatlaklıklarına sebep oluyor. Peki dişlerimizi doğal yöntemlerle beyazlatmak mümkün mü? Elbette.

Diş dostu olarak kabul edilen gıda ürünlerinin başında proteinler (yumurta, et, süt, tavuk, balık vb.) gelir. Yüksek protein içeriğinin yanı sıra diş sağlığındaki önemi açısından peynir, özellikle şekerli gıda tüketimi sonrası çürük önleyici etkisi açısından şiddetle tavsiye edilen bir besindir.

Yer fıstığı da içeriğindeki fosfat nedeniyle çerez türü yiyecekler arasında diş dostu olarak nitelendirilen bir besindir. Unlu mamul olarak esmer(kepekli vb.) ekmek tercih edilmelidir.

Bu ipuçları ile rahat gülümseyin

- Yeni araştırmalara göre çilek, dişleri beyazlatıyor. Ayrıca fazla miktarda olmamak kaydıyla çileği çikolataya batırarak yiyebilirsiniz çünkü çikolata da antibakteriyel özellik taşıyor.

- Sert meyvelerin diş fırçası görevini üstlenmesi gibi tükürük de diş macunu görevi görüyor. Tükürük, ağzı en iyi temizleyen doğal diş macunudur. Şekersiz sakızlar tükürüğü artırdığı için faydalı olabiliyor.

-Elma, havuç, ayva gibi sert meyveleri doğramadan, kabuğuyla yiyin. Bu sert meyveler doğal diş fırçası gibi.