İşte 'modern' ve 'çağdaş' Batı! İşte ABD'de kadınların hali

Modern ve çağdaş olarak cilalanan Batılı ülkelerde kadınları meta olarak kullanma rezaleti bitmek bilmiyor.

ABD'nin 42. Başkanı olarak 1993 ila 2001 yılları arasında görev yapan Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton, gayrimeşru ilişkilerle evlilikleri sürdüren Batı'yı gözler önüne serdi.

Kocası tarafından aldatılan mağdur kadınlar arasında yerine alan Hillary Clinton, çevrimiçi içerik platformu Apple TV+'da 9 Eylül'de yayınlanacak olan Gutsy dizisinde ailesine ve hayatına dair ayrıntıları anlattı.

Rezalete rağmen evliliği sürdürmeyi cesur bir karar olarak nitelendirdi

Dizide röportajına yer verilen Reverend Whittney Ijanaten, Bill Clinton'ın Monica Lewinsky ile olan gayrimeşru ilişkisine atıfta bulunarak, "Başından beri göz önünde olan bir evliliğiniz var. Yaptığın en cesur şeyin evliliğini sürdürmek olduğunu söylemiştin" dedi.

"Bu, herkes için doğru bir karar değil"

Eşi Bill Clinton'ın birden çok kez gayrimeşru ilişki skandallarıyla gündeme gelmesine rağmen evliliğini sürdürme kararı vermesinin 'cesur' bir adım olduğunu kabul eden Hillary Clinton, "Ancak bu herkes için doğru bir karar olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Olanlara rağmen nasıl mümkün oldu?

Daha sonra Entertainment Weekly'ye konuşan Ijanaten ise, "Doğaüstü gibi olan biriyle insan olabilmek gerçekten güzeldi. Röportaj Whittney ile Dışişleri Bakanı Clinton arasında değildi. İki kadın arasındaydı. Şunu bilmek istedim, (olanlara rağmen) evliliği sürdürebilmek nasıl mümkün oldu?" dedi.

Clinton, dizinin 'daha cesur olmamız için bize ilham veren kadınlara ışık tutmayı' hedeflediğini iddia etti.