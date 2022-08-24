  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dar gelirli vatandaşları rahatlatacak kararlar... İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beş müjdesi!

Aziz Sancar'dan kanserle ilgili dünyayı ayağa kaldıran buluş: Anormal bir şey olduğunu fark ettik

'Çok garip şeyler oluyor' diyerek dolar ve altın tahminini yaptılar: Maalesef...

Ünlü isim Bodrum'da hayatının şokunu yaşadı

Kılıçdaroğlu'nun 'yasaklayamazsınız' dediği müzik festivalleri, uyuşturucu ve tecavüz yuvası! İşte o iğrenç görseller!

'Türkiye dünyanın bilmediği bir sırrı biliyor olabilir' diyerek duyurdular: Baykar orada İHA fabrikası kurarsa...

İstanbullular dikkat! AKOM saat verip uyardı

Emine Erdoğan, tarladan domates topladı, kışlık menemen yaptı

Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve daha nicesi…Halil Konakçı’dan dört dörtlük tespit!

İngiltere'den sonra Hollanda'ya da sıçradı! Hayat resmen durdu
Dünya İşte 'modern' ve 'çağdaş' Batı! İşte ABD'de kadınların hali
Dünya

İşte 'modern' ve 'çağdaş' Batı! İşte ABD'de kadınların hali

Modern ve çağdaş ifadeleriyle güzellenen Batı'da, kadınları birer meta olarak görülme rezaleti bitmek bilmiyor. ABD'nin eski başkanı Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton, kocasının skandal gayrimeşru ilişkileriyle ilgili konuştu. Hillary Clinton, Bill Clinton'ın rezaletlerine rağmen evliliğini sürdürmesini "cesur bir davranış" olarak belirtmesi 'pes' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 18:06:00 -
İşte 'modern' ve 'çağdaş' Batı! İşte ABD'de kadınların hali

Modern ve çağdaş olarak cilalanan Batılı ülkelerde kadınları meta olarak kullanma rezaleti bitmek bilmiyor.

ABD'nin 42. Başkanı olarak 1993 ila 2001 yılları arasında görev yapan Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton, gayrimeşru ilişkilerle evlilikleri sürdüren Batı'yı gözler önüne serdi. 

Kocası tarafından aldatılan mağdur kadınlar arasında yerine alan Hillary Clinton, çevrimiçi içerik platformu Apple TV+'da 9 Eylül'de yayınlanacak olan Gutsy dizisinde ailesine ve hayatına dair ayrıntıları anlattı. 

Rezalete rağmen evliliği sürdürmeyi cesur bir karar olarak nitelendirdi

Dizide röportajına yer verilen Reverend Whittney Ijanaten, Bill Clinton'ın Monica Lewinsky ile olan gayrimeşru ilişkisine atıfta bulunarak, "Başından beri göz önünde olan bir evliliğiniz var. Yaptığın en cesur şeyin evliliğini sürdürmek olduğunu söylemiştin" dedi.

"Bu, herkes için doğru bir karar değil"

Eşi Bill Clinton'ın birden çok kez gayrimeşru ilişki skandallarıyla gündeme gelmesine rağmen evliliğini sürdürme kararı vermesinin 'cesur' bir adım olduğunu kabul eden Hillary Clinton, "Ancak bu herkes için doğru bir karar olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Olanlara rağmen nasıl mümkün oldu?

Daha sonra Entertainment Weekly'ye konuşan Ijanaten ise, "Doğaüstü gibi olan biriyle insan olabilmek gerçekten güzeldi. Röportaj Whittney ile Dışişleri Bakanı Clinton arasında değildi. İki kadın arasındaydı. Şunu bilmek istedim, (olanlara rağmen) evliliği sürdürebilmek nasıl mümkün oldu?" dedi.

Clinton, dizinin 'daha cesur olmamız için bize ilham veren kadınlara ışık tutmayı' hedeflediğini iddia etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23