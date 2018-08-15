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İşte MHP lideri Bahçeli'nin cevap vermediği tek soru

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı yürüttüğü ekonomi operasyonlarını değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin ne kadar dolar bozdurduğuna ilişkin sorulan soruya cevap vermedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:09
İşte MHP lideri Bahçeli'nin cevap vermediği tek soru

ABD ile Türkiye arasında yaşanan ekonomik krize ilişkin basın toplantısı düzenleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, basın açıklamasının sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bahçeli, MHP'nin ne kadar dolar bozdurduğuna ilişkin soruya cevap vermedi.

TL'YE ÇEVRİLMESİ İÇİN TALİMAT VERMİŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel BaşkanıDevlet Bahçeli, partinin döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi için talimat vermişti. Bu talimat üzerine harekete geçen parti yetkilileri, dün kasada bulun dövizleri TL'ye çevirmişlerdi.

BAHÇELİ RAKAM VERMEDİ

Bahçeli, MHP'nin ne kadar dolar bozdurduğuna ilişkin bir soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"MHP hazine yardımının dışında hiçbir kişi ve kuruluşa yanaşmaz. Hazineden ne almışsak partimizi onunla yönetmeye çalışırız. Bu arada bazı değerlendirmeler yapılırken. Dövize yatırılan bazı banka mevduatlarımız da bulunmaktadır. Bankadan merak edenler ne kadar paramızın olduğunu sorabilirler. Esas merak edilenler, çok holdingten beslenenlerin kimler olduğu, ne kadarını döviz ne kadarı TL ve Avro'dan aldığını öğrenmek isteriz."

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:09
  1. Türkiye
  2. Devlet Bahçeli
  3. Milliyetçi Hareket Partisi
  4. MHP
  5. ABD
  6. dolar
  7. euro

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