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Spor İşte Mesut Özil'in son hali! Gören inanamıyor
Spor

İşte Mesut Özil'in son hali! Gören inanamıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-26 18:49:00 -
İşte Mesut Özil'in son hali! Gören inanamıyor

Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi dünya devi takımlar bulunan eski futbolcu Mesut Özil'in vücut geliştirme yaparken çıktığı görüntü sosyal medyada viral oldu.

Türkiye'de Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını da terleten Mesut Özil, yaptığı vücuduyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Vücut geliştirme yapan ve kaslanan Mesut Özil'in son hali görenleri hayrete düşürdü.

Mesut Özil'in kasları, sosyal medyada gündem oldu.

İşte Özil'in spor yaparken çekilen o fotoğrafı:


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KARİYERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR KAZANDI

Kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir'de oynayan 35 yaşındaki Mesut Özil, 1 U19 Almanya Ligi, 1 U21 Avrupa Şampiyonası, 1 Almanya Kupası, 1 İspanya La Liga, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 4 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası ve 1 Dünya Kupası kazanma başarısı elde etti.

Ayrıca Almanya'da bir kere sezonun oyuncusu ödülünü kazandı.

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