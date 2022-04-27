İşte mahkemeden paçayı kurtaranlar! Gezi isyanı ile ilgili verilen karar yanlış

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yazarı Ali Karahasanoğlu, “'Gezi barışçıl eylemdi' diyen ahlâksızlara!” bugünkü köşe yazısında, geçtiğimiz gün sonuçlanan Gezi Davası üzerinden Gezi isyanının unutturulmaya çalışılan gerçek yüzünü ortaya koydu.

Karahasanoğlu “Evet, Gezi isyanı ile ilgili verilen karar yanlış.. Gezi isyanına katılan herkes o davanın içinde sanık sandalyesine oturtulmalı idi” ifadelerine yer verdi.

İşte Karahasanoğlu’nun o yazısı;

Gezi isyanı nedir?

Sivil gösteri mi, bir isyan hareketi mi?

Masum bir gösteri mi, sandıktan çıkan meşru hükümeti devirme girişimi mi?

Sivil direnişti diyenler, söylesinler:

Sivil direniş dediğiniz o olaylar sırasında Ali İsmail Korkmaz ölmedi mi?

Ethem Sarısülük ölmedi mi? Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Medeni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik, İrfan Tuna, Selim Önder, Zeynep Eryaşar, Serdar Kadakal ve Berkin Elvan ölmedi mi?

Nasıl öldü bu kişiler, sorunsuz, kavgasız, izinli bir gösteri sırasında, gökten taş mı düştü de öldüler?

Komiser Yardımcısı Mustafa Sarı, nasıl öldü?

Barışçıl bir eylem idi de, bir komiser yardımcısı niye öldü? Nasıl öldü?

Berkin Elvan’ın cenazesi sebebi ile bile..

Ölümler yaşandı bu ülkede.

Cenaze törenine katılanların sıktığı kurşun ile Burak Can Karamanoğlu ölmedi mi?

Berkin Elvan’ın cenazesini bahane eden Tunceli’deki göstericilerin taşladığı polis panzeri içindeki Ahmet Küçüktağ, görevi başında kalp krizi geçirerek şehid olmadı mı?

Berkin Elvan’ı bahane eden teröristler tarafından, Savcı Selim Kiraz, adliyede görevi başında, şehid edilmedi mi?

Savcının başına silah dayayan teröristlerin bu hareketi, Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasından, “Bunu yapmaya mecbur kaldılar” anlatımı ile meşru gösterilmedi mi?

Evet, Gezi isyanı ile ilgili verilen karar yanlış.. Gezi isyanına katılan herkes o davanın içinde sanık sandalyesine oturtulmalı idi. Cumhuriyet gazetesinin yöneticileri nerede. Savcıyı şehid eden teröristlerin röportaj adı altında propagandasını Cumhuriyet gazetesinde yapan Ahmet Şık, nerede?

231 polis aracı Gezi isyanındaki saldırılarda pert olmuş..

Her bir aracı pert edenler, birden fazla kişidir ama.. Asgarisinden 231 sanık nerede?

44 ambulans kullanılmaz hale gelmiş..

Ambulans bu, ambulans.. Halk tanımlaması ile “Cankurtaran”.

Cankurtaran aracını, milletin parası ile donatılmış 44 ambulansı kullanılmaz hale getirildiği o saldırılar için “Sivil eylemdir” diyen her bir ahlaksızın, sanık sandalyesine oturtulması gerekmez mi?

46 kamu binası.. 236 işyeri milyonlarca liralık zarara uğratılmış.

Rezillere bakın, bugün bile “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganı ile halkın evinin, dükkanının milyonlarca lira zarara uğradığı saldırıları, “Demokratik tepki” diye bize yutturmaya kalkışıyorlar..

80 belediye otobüsü, 85 otobüs yakılmış..

“Protesto hakkı kullanıldı” diyor, utanmazlar..

Sıkı durun.. 3 değil, 10 değil, 100 değil..

697 güvenlik görevlisi yaralanmış..

Kısa vadede birebir maddi zarar olarak (...)