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Gündem İşte magazincilerin zihin dünyası! 'Kuduruyorum' diyen İrem Derici'den şok sözler!
Gündem

İşte magazincilerin zihin dünyası! 'Kuduruyorum' diyen İrem Derici'den şok sözler!

Daha önce iğrenç bir kliple gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, her gün yeni bir iğrençliğin sergilendiği magazin dünyasının gerçek zihin yapısını adeta sözleriyle röntgenini çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 19:09:00 - 2020-12-14 19:15:56
İşte magazincilerin zihin dünyası! 'Kuduruyorum' diyen İrem Derici'den şok sözler!

Ünlü, sanatçı, bestekar şeklinde unvanlarla toplumu onlara özendirmek için uçkur düşkünü medya tarafında parlatılan şahıslar, verdiği demeçlerin alt satırlarında zihniyetlerini yansıtmaya devam ediyor.

Her gün yeni bir iğrençlik sergilenen magazin dünyasının gerçek zihin yapısını gözler önüne seren şarkıcı İrem Derici, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"Merkez Bankası'nı soyardım"

"Asla duyulmayacağını bilsen ne suç işlerdin?" sorusuna cevap veren Derici, pes dedirten ifadeler kullandı.

İnsanların görmediği her yerde Allah'tan korkmadan suç işleyebileceğini, hırsızlık yapabileceğini ve insanlara işkence yapabileceğini itiraf eden Derici, "Asla duyulmayacağını bilsen hırsızlık yapardım. Merkez bankasını soyardım. İnsan kaçırmak suçsa eski sevgililerimi kaçırırdım. Bir eve ya da odaya tıkardım. Asla hayata dönemeyecekler. Orada yemeklerini sularını verirdim. Orada kalsınlar, orada yaşasınlar, orada gebersinler. Bir daha sosyal hayata karışamasınlar." ifadelerin kullandı.

"Kuduruyorum, orada gebersinler"

Gayrimeşru yaşadığı kişilerin başka bir gayrimeşru ilişkisi yaşamasına da tepki gösteren İrem Derici, "Ben unutmuş olsam da onlarla ilişkim çoktan bitmiş olsa da magazinde bir hatunu kollarına taktıklarında ben kuduruyorum. Hayatlarını benimle bitirmiş olmalılar. En güzel hatunları bulup kollarına takıyorlar. Ben kuduruyorum. Tıkacaksın onları bir yere. Halk arasına çıkmasınlar bende kalsınlar. Orada gebersinler" dedi.

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