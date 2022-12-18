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Spor İşte Macron'un öncesi ve sonrası!
Spor

İşte Macron'un öncesi ve sonrası!

Dünya Kupası finali öncesi güler yüzlü fotoğraflar veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Arjantin'in gollerinin ardından yüz ifadesi düştü.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 19:29:00 -
İşte Macron'un öncesi ve sonrası!

Dünya Kupası finali öncesi güler yüzlü fotoğraflar veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Arjantin'in gollerinin ardından yüz ifadesi düştü.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sona gelindi.

Arjantin ile Fransa arasındaki final maçı, bugün saat 18:00'de başladı.

Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanan Dünya Kupası finalini izleyenler arasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yer aldı.

Kupanın sahibinin belli olacağı maça güler yüzle başlayan Macron'un, ilerleyen dakikalarda yüz ifadesi değişti.

Arjantin, Messi ve Di Maria'nın golleriyle 2-0 öne geçti.

Gollerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı'nın Emmanuel Macron'un mutsuz ve tedirgin anları kameralara yansıdı.

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