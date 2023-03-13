İşte Lionel Messi'nin yeni takımı! 35 yaşında ama bir dev yolcusu...

PSG'nin dünya yıldızı Lionel Messi, önümüzdeki yaz itibarıyla sözleşmesinin sonuna geliyor ve uzatma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. İngilizler ise Lionel Messi için Manchester City'nin devrede olduğunu ve Pep Guardiola ile tekrar Şampiyonlar Ligi hikâyesi yaşanacağını iddia etti!

İngiliz basınının duyurduğu habere göre Lionel Messi, PSG'deki Şampiyonlar Ligi başarısızlığı üzerine fikir değiştirdi ve yeni seçeneklerini düşünmeye başladı.

Bir yandan da Manchester City ile hala Şampiyonlar Ligi kazanamayan Pep Guardiola, eski oyuncusunu takımında görmeyi çok istiyor ve büyük transfer için ilk temasları gerçekleştiriyor! Akşam'a göre; Şampiyonlar Ligi'nde altın dokunuşu yapmak isteyen City yönetimi, Lionel Messi ile ciddi anlamda ilgileniyor. Tecrübeli hoca Pep'in de onayından geçen süreç, Manchester City'ye seviye atlattıracak!

Premier Lig'de Arsenal'i takip etmeye çalışan Maviler, hem Avrupa'da hem de ligde başarısız olunması ihtimaline karşı Arjantinli futbolcuyu B planı olarak görüyor.

Lionel Messi ile birlikte Pep Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi sıkıntısını da aşacağını düşünen yönetim, oyuncunun maaşı konusunda sıkı pazarlıklar yapıyor.

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35 yaşındaki yaşayan efsane, ülkesi ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanması haricinde, PSG'de de çok özel bir performans gösteriyor.

Bu sezon toplam 31 maça çıkan yıldız futbolcu, 18 gol ile 17 asistlik inanılması zor bir katkı sağladı.