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Sosyal Medya İşte liderlik farkı! İmamoğlu ile Erdoğan'ın mesaisi arasındaki ince fark
Sosyal Medya

İşte liderlik farkı! İmamoğlu ile Erdoğan'ın mesaisi arasındaki ince fark

Yeniakit Publisher
2023-05-20 21:37:00 -
İşte liderlik farkı! İmamoğlu ile Erdoğan'ın mesaisi arasındaki ince fark

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariywerini ve çalışma hayatını anlattığı videosu ile Ekrem İmamoğlu'nun aynı konudaki sözleri kimin lider olduğunu ortaya koydu.

Ekrem İmamoğlu ilgili videoda, "Hayat gelip geçiyor. Ben 8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam" diyor.

Erdoğan ise, gözleri yaşlı şekilde vatan için çalışırken eve geç döndüğünü ve kızının yolunu gözlediğini anlatıyor.

Erdoğan'ın liderlik farkını ortaya koyan video kısa sürede yeniden viral oldu.

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